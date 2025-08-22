Minőség-ellenőrzés címén pocsolyarészegre itták magukat a vasúti dolgozók

Hírlevél

Sokan vágynának ilyen állásra, de rossz vége lett a tivornyázásnak. Törölte következő útját a Sikisima nevű japán hálókocsis luxusvonat üzemeltetője, miután kiderült, hogy a vonat személyzete – minőség-ellenőrzés címén – évek óta részegeskedik az éjszakába nyúló utakon.
„Ez a viselkedés nem csupán a cégbe vetett bizalmat rombolja le, de elfogadhatatlan azok részéről is, akiknek a feladata az utasokról való gondoskodás lenne” – olvasható a világ egyik legdrágább vonatának számító Sikisima üzemeltetője, a JR East vállalat a lerészegedési-ügy miatt kiadott csütörtöki közleményében.

JR East, részeg
A JR East személyzete közül többen lerészegedtek a nap végére
Fotó: JR East

A cég alkalmazottjai közül többen, minőség-ellenőrzés címén évek óta pocsolyarészegre itták magukat a nap végére. 

A JR East szerint a kihágások három éve, 2022 szeptemberében kezdődtek. A botrány miatt már nem indul el az augusztus 30-ra tervezett, Niigata és Nagano prefektúrák festői régióin át vezető út sem, amelynek törléséért a JR East máris elnézést kért.

A JR East japán luxusvonata
Fotó: JR East/Facebook

Felszolgálók, csaposok részegeskedtek

A kétéjszakás utazásra a jegy eredetileg csaknem 2600 dollárba (884 ezer forint) került, az utasokat pedig egy környékbeli borászatba is elvitték volna. A 2017-ben indult, mozgó hotelként is emlegetett luxusjáraton 17 lakosztályban összesen 34 utasnak van hely. A helyi sajtó úgy tudja, a személyzet hat tagját – felszolgálókat, csaposokat, borkóstolókat – felfüggesztették, ami viszont munkaerőhiányt okozott, ezért nem tudják elindítani a következő járatot.

 

 

