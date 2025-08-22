Minőség-ellenőrzés címén pocsolyarészegre itták magukat a vasúti dolgozók

„Ez a viselkedés nem csupán a cégbe vetett bizalmat rombolja le, de elfogadhatatlan azok részéről is, akiknek a feladata az utasokról való gondoskodás lenne” – olvasható a világ egyik legdrágább vonatának számító Sikisima üzemeltetője, a JR East vállalat a lerészegedési-ügy miatt kiadott csütörtöki közleményében.

A JR East személyzete közül többen lerészegedtek a nap végére

Fotó: JR East

A cég alkalmazottjai közül többen, minőség-ellenőrzés címén évek óta pocsolyarészegre itták magukat a nap végére.

A JR East szerint a kihágások három éve, 2022 szeptemberében kezdődtek. A botrány miatt már nem indul el az augusztus 30-ra tervezett, Niigata és Nagano prefektúrák festői régióin át vezető út sem, amelynek törléséért a JR East máris elnézést kért.

A JR East japán luxusvonata

Fotó: JR East/Facebook

Felszolgálók, csaposok részegeskedtek

A kétéjszakás utazásra a jegy eredetileg csaknem 2600 dollárba (884 ezer forint) került, az utasokat pedig egy környékbeli borászatba is elvitték volna. A 2017-ben indult, mozgó hotelként is emlegetett luxusjáraton 17 lakosztályban összesen 34 utasnak van hely. A helyi sajtó úgy tudja, a személyzet hat tagját – felszolgálókat, csaposokat, borkóstolókat – felfüggesztették, ami viszont munkaerőhiányt okozott, ezért nem tudják elindítani a következő járatot.