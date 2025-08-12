Hírlevél

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

acélgyárban

Robbanás rázta meg az acélgyárat, legalább két ember meghalt

24 perce
Két ember meghalt és többen megsérültek egy robbanásban Pennsylvania államban. A U.S. Steel Clairton Coke Works acélgyárban több száz ember dolgozott a baleset idején.
acélgyárbanbalesetrobbanás

Robbanás rázta meg a U.S. Steel Clairton Coke Works acélgyárat hétfőn. A balesetben két ember meghalt, legalább tízen megsérültek. A keresési és mentési munkálatok még zajlanak – írja az NBC News. 

2025. augusztus 11-én robbanás történt a pennsylvaniai Clairtonban található US Steel Clairton Coke Works gyárban.
2025. augusztus 11-én robbanás történt a pennsylvaniai Clairtonban található US Steel Clairton Coke Works gyárban.
Fotó: REBECCA DROKE / AFP

David Burritt, a U.S. Steel vezérigazgatója közölte, hogy egy alkalmazottat, akit eltűntként tartottak számon, megtalálták a holttestét. 

A robbanásban legalább tíz ember megsérült, öt ember állapota súlyos. 

A hatóságok vizsgálják a robbanás okát. Annyit már tudni, hogy a robbanás helyi idő szerint hétfő délelőtt 11 óra körül történt két kemence között. 

A U.S. Steel Clairton Coke Works üzeme az Egyesült Államok egyik legnagyobb acélgyára, naponta körülbelül 1300 ember dolgozik a gyárban. 

 

