Robbanás rázta meg az acélgyárat, legalább két ember meghalt

Robbanás rázta meg a U.S. Steel Clairton Coke Works acélgyárat hétfőn. A balesetben két ember meghalt, legalább tízen megsérültek. A keresési és mentési munkálatok még zajlanak – írja az NBC News.
David Burritt, a U.S. Steel vezérigazgatója közölte, hogy egy alkalmazottat, akit eltűntként tartottak számon, megtalálták a holttestét.
A hatóságok vizsgálják a robbanás okát. Annyit már tudni, hogy a robbanás helyi idő szerint hétfő délelőtt 11 óra körül történt két kemence között.
A U.S. Steel Clairton Coke Works üzeme az Egyesült Államok egyik legnagyobb acélgyára, naponta körülbelül 1300 ember dolgozik a gyárban.