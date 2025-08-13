Hírlevél

Hatalmas robbanás volt egy robbanóanyaggyárban, sokan meghaltak – videó

Véletlen robbanás történt egy robbanóanyagokat gyártó brazíliai üzemben kedden. A robbanásban kilencen meghaltak - közölték a helyi hatóságok.
A bányászati és egyéb célokra robbanóanyagokat előállító gyár az ország déli részén fekvő Curitibában működik. Paraná állam belbiztonsági hivatalának szóvivője közölte, hogy a tragédia helyszínén hat férfi és három nő tartózkodott a robbanás idején, és valamennyien meghaltak.

This handout photo released by the Parana Firefighters shows smoke rising from destroyed buildings at the site of an explosives warehouse that exploded in Quatro Barras, in metropolitan Curitiba, Parana State, Brazil, on August 12, 2025. Fire officials said eight people were missing and all sources of fire had been extinguished. (Photo by Handout / Brazil's Parana Firefighters / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Brazil's Parana Firefighters" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, robbanás
A robbanásban kilencen haltak meg
Fotó: HANDOUT / Brazil's Parana Firefighters

A robbanásnak további hét sérültje van, és másfél kilométeres körzetben az épületek jelentős része is megrongálódott.

Órákig keresték eltűntként a robbanás áldozatait

Az üzem tulajdonosát, az Enaex Brasil céget képviselő vezetők elmondták, hogy a szerencsétlenség pontos okát egyelőre nem sikerült kideríteni.

A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A helyszínen tartózkodókat először eltűntnek nyilvánították, és órákon át keresték kutyákkal és drónok segítségével is, de később bejelentették, hogy mind a kilencen meghaltak.

Hétfőn robbanás rázta meg a U.S. Steel Clairton Coke Works acélgyárat Pennsylvania államban, a gyárban több száz ember dolgozott a baleset idején, ketten meghaltak.

 

