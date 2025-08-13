Hatalmas robbanás volt egy robbanóanyaggyárban, sokan meghaltak – videó

A bányászati és egyéb célokra robbanóanyagokat előállító gyár az ország déli részén fekvő Curitibában működik. Paraná állam belbiztonsági hivatalának szóvivője közölte, hogy a tragédia helyszínén hat férfi és három nő tartózkodott a robbanás idején, és valamennyien meghaltak.

A robbanásban kilencen haltak meg

Fotó: HANDOUT / Brazil's Parana Firefighters

A robbanásnak további hét sérültje van, és másfél kilométeres körzetben az épületek jelentős része is megrongálódott.

Órákig keresték eltűntként a robbanás áldozatait

Az üzem tulajdonosát, az Enaex Brasil céget képviselő vezetők elmondták, hogy a szerencsétlenség pontos okát egyelőre nem sikerült kideríteni.

A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A helyszínen tartózkodókat először eltűntnek nyilvánították, és órákon át keresték kutyákkal és drónok segítségével is, de később bejelentették, hogy mind a kilencen meghaltak.

