Halálos robbanás történt Oroszországban - videó

A robbanásban sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

Robbanás következtében súlyos károk keletkeztek a lőporüzemben. Fotó: képernyőfotó / x / trajaykay

Robbanás egy oroszországi gyárban

A régióban felállítottak egy válságstábot a következmények felszámolására, és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez hetven embert és 28 járművet vezényeltek ki. A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély. A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.