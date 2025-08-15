Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
tragédia

Halálos robbanás történt Oroszországban - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robbanás történt az oroszországi Rjazanyi területen, a silovói járásban található Elasztik gyár lőporüzemében – közölték a helyi hatóságok. Az első információk szerint öt ember életét vesztette a robbanás következtében,.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédialőporrobbanás

A robbanásban sérültek számát még nem véglegesítették. Az első jelentések három halottról és húsz sebesültről szóltak. Az RT médiaügynökség szerint húsz ember lehet a romok alatt.

robbanás
Robbanás következtében súlyos károk keletkeztek a lőporüzemben. Fotó: képernyőfotó / x / trajaykay

Robbanás egy oroszországi gyárban

A régióban felállítottak egy válságstábot a következmények felszámolására, és Pavel Malkov kormányzó a helyszínre utazott. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint a mentéshez hetven embert és 28 járművet vezényeltek ki. A gyár személyzetét evakuálták, a lakosságot nem fenyegeti veszély. A mentőszolgálatok úgy tájékoztatták a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy a robbanást valószínűleg a biztonsági előírások megsértése okozta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!