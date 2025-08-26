Hírlevél

Robbie Williams

Kukkantson be Robbie Williams új, 40 millió dolláros floridai villájába! Megéri

Egy világsztár új otthona mindig sokakat érdekel, különösen akkor, ha az ár és a luxus szinte felfoghatatlan. Robbie Williams villája Floridában egyaránt lenyűgözi a rajongókat és az ingatlanszakértőket, hiszen méreteivel és felszereltségével a legexkluzívabb házak közé tartozik. Az énekes és családja új otthona nemcsak pazar környezetet kínál, hanem további bővítések is készülnek.
A floridai Coral Gables városában található Robbie Williams ingatlana több mint 4000 négyzetméteres birtokon fekszik, közvetlenül a vízparton. A Bild információi szerint maga a villa közel 1800 négyzetméternyi lakóteret kínál, hét hálószobával, hét fürdőszobával, két vendég WC-vel, mozival, medencével, kültéri konyhával és egy wellness-részleggel.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: British singer-Songwriter Robbie Williams and Italian singer Laura Pausini perform ahead the FIFA Club World Cup 2025 Final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States on July 13, 2025. Selcuk Acar / Anadolu (Photo by Selcuk Acar / Anadolu via AFP)
Robbie Williams - Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Robbie Williams új birodalom Floridában

A különlegességek sora azonban itt nem ér véget. Robbie Williams számára építettek egy olyan edzőtermet, ahonnan üvegfalon keresztül egy 18 autó befogadására alkalmas garázsra nyílik kilátás. A birtokhoz egy több mint 20 méter hosszú hajóstég is tartozik, így a család könnyedén élvezheti a vízi sportokat is.

Az énekes tervei szerint az ingatlan tovább bővül: egy saját hangstúdió, egy vendégpavilon és még egy úszó padel-teniszpálya is szerepel a jövőbeli projektek között. Így az új otthon még inkább tükrözi majd Robbie Williams világszínvonalú életstílusát.

 

