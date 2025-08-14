Így mentheti meg a Rolls-Royce-t a mesterséges intelligencia

A Rolls-Royce vezetője, Tufan Erginbilgic úgy véli, az AI energiaigényének kiszolgálására fejlesztett SMR (Small Modular Reactor) technológia révén a vállalat nemcsak globális piacvezető lehet, hanem az Egyesült Királyság legértékesebb cége is. A cég már szerződést kötött az Egyesült Királyság és Csehország kormányával SMR-reaktorok szállítására, miközben olyan technológiai óriások, mint a Google, Microsoft és Meta is előzetes megállapodást írtak alá a jövőbeni energiaellátásról.

Tufan Erginbilgic, a Rolls-Royce vezetője

Billió dolláros piac és gyorsabb építés a Rolls-Royce SMR-technológiával

Az SMR-ek nemcsak kisebbek, de gyorsabban is építhetők, mint a hagyományos atomerőművek, ráadásul az áruk a sorozatgyártás révén csökkenhet. Egy-egy egység akár 3 milliárd dollárba kerülhet, és 2050-ig világszerte mintegy 400-ra lehet igény – ez egy billió dollárt meghaladó piac.

Repülőgép-hajtóművekben is terjeszkedne

Bár a Rolls-Royce jelenleg a széles törzsű repülőgépek motorjainak piacán dominál, most a szűk törzsű modellek felé nyitna. Ez egy 1,6 billió dolláros szegmens, amely kilencszer akkora, mint a jelenlegi fő piacuk.

Amikor Erginbilgic 2023 januárjában átvette a céget, „égő platformnak” nevezte azt. Azóta a vállalat adósságát csökkentette, nyeresége meghaladja a 3 milliárd fontot, és a részvényárfolyam tízszeresére emelkedett.

Az Egyesült Királyság ipari stratégiájának zászlóshajója?

A vezérigazgató szerint a Rolls-Royce nemcsak a cég, hanem az egész ország számára a legnagyobb gazdasági növekedési lehetőséget jelenti. A cél: megelőzni a londoni tőzsde legnagyobb szereplőit, mint a Shell vagy az AstraZeneca.

