Ez a 4 típus létezik a szerelemben – ön melyikbe tartozik?

A tanulmány több mint 1500, szerelmesnek vallott ember válaszai alapján készült, és most először mutatta ki tudományosan, hogy a szerelem megélése drasztikusan eltérő lehet – nem csak érzelmileg, hanem szexuálisan is. A szakértők négy fő kategóriába sorolták a romantikus szeretőtípusokat, és az eredmények meglepően árnyalt képet adnak rólunk – írja a The Guardian.

A tudomány besorolt minket: Felismeri magát a 4 romantikus szeretőtípus egyikében?

Fotó: Unsplash

Íme a négy legjellemzőbb romantikus szeretőtípus:

1. Enyhe romantikus:

Ő az, aki nem dramatizálja túl a dolgokat. Nem ragad bele a rózsaszín ködbe, és a szex sem napi téma – sőt, inkább ritka vendég az életében. A legkevésbé elkötelezett, és gyakran nem is biztos abban, hogy a partnere viszontszereti.

2. Mérsékelten romantikus:

A "normális" típus. Nem túl sok, nem túl kevés – mindenből pont annyi, amennyi elég. Az érzelmek megvannak, a szex is működik, de semmi dráma, semmi megszállottság. Átlagos? Talán. De sokan pont ezt keresik.

3. Intenzíven romantikus:

Ők azok, akik őrülten szerelmesek. Minden pillanatban a másikon jár az eszük, mélyen elkötelezettek és szenvedélyesek. Náluk a szerelem egy intenzív hullámvasút – ha egyszer beszállsz, nincs kiszállás.

4. Libidinós romantikus:

És akkor itt van a legpikánsabb típus – azok, akik akár heti 20 alkalommal is hódolnak a testi szerelemnek. Szexuálisan kirobbanóak, érzelmileg is kötődnek, de sokszor nem élnek együtt partnerükkel. És igen, jellemzően több pénzt költenek, többet utaznak – és többet is dohányoznak!

A kutatók szerint ezek a típusok nemcsak érdekesek, de segíthetnek jobban megérteni, hogyan alakítjuk a kapcsolatainkat – és miért van az, hogy ami egyikünknek tökéletes szerelem, az a másiknak csak egy unalmas hétköznap. A tanulmány szerint a szerelem nem egyforma élmény, hanem egyéni, kulturálisan és biológiailag is meghatározott állapot.

A jó hír? Nincs „jobb” vagy „rosszabb” típus – csak más. Ön melyik romantikus szeretőtípus?