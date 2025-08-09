Meglepő felfedezés: egy gyógynövény segíthet leküzdeni az Alzheimer-kórt!

A rozmaring évszázadok óta ismert gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásairól, amelyek különösen értékesek lehetnek az agy egészségének megőrzésében. A közelmúltban kaliforniai kutatók stabil származékot fejlesztettek ki a rozmaring karnozinsavából, amely Alzheimer-kóros egereken tesztelve ígéretes eredményeket mutatott: csökkent a gyulladás, javult a memória és csökkent a toxikus fehérjék felhalmozódása az agyban.

A rozmaring serkenti a memóriát és a vérkeringést. Fotó: Unsplash

A legújabb kuatatások a rozmaringról

A rozmaringban található karnozinsav hatásmechanizmusa azon alapul, hogy képes csökkenteni az agyi gyulladásokat és semlegesíteni a káros szabad gyököket, amelyek hozzájárulnak az idegsejtek károsodásához. A TEOL információi szerint a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően létrejött stabil származék lehetővé teszi, hogy ez a vegyület hatékonyabban juthasson el az agyba, és ott fejthesse ki kedvező hatásait.

A rozmaring fogyasztása fokozhatja az agyi vérkeringést, így több oxigén és tápanyag jut a sejtekhez, ami hozzájárulhat a memória és a kognitív funkciók javulásához. Az ókori orvoslásban is nagyra értékelték ezt a növényt, nem véletlenül használták a memóriát serkentő szerként – a modern kutatások most ezt támasztják alá.