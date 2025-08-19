Hírlevél

Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

orosz-ukrán háború

Ez fájni fog! Az Egyesült Államok elmondta, mi vár Ukrajnára és Oroszországra

Egy lehetséges orosz–ukrán béke csak kompromisszumok árán születhet meg – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fox Newsnak. A washingtoni találkozó után hangsúlyozta: egyik fél sem érhet el teljes győzelmet, mindkét oldalon engedményekre lesz szükség.
orosz-ukrán háborúDonald TrumpMarco Rubio

Rubio szerint bármilyen háború lezárásához az a kulcs, hogy a felek ne csak kapjanak, hanem adjanak is. „Lesznek engedmények, amelyeket mindkét oldalnak meg kell tennie. A kérdés, hogy hol húzódnak majd a határok, hol ér véget a háború, ennek a beszélgetésnek a része lesz” – fogalmazott a Fox News-nak.

Rubio
Marco Rubio, amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/POOL/JULIEN DE ROSA

 

A külügyminiszter hozzátette: „Valójában egyik fél sem fogja elérni a 100 százalékot. Ez nem könnyű, talán nem is igazságos, de ez az egyetlen út a háború lezárásához.”

Az augusztus 18-i washingtoni találkozón Volodimir Zelenszkij előbb négyszemközt tárgyalt Donald Trumppal, majd csatlakozott a francia, a német és a brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A megbeszélés során Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és jelezte: dolgozik egy személyes Putyin–Zelenszkij-találkozó előkészítésén, amelyhez később ő maga is csatlakozna.

Rubio szerint a végső döntést Ukrajnának és Oroszországnak kell meghoznia, az Egyesült Államok feladata pedig az, hogy biztosítsa a tárgyalások lehetőségét, és elősegítse, hogy a felek valóban egyeztessenek egymással.

 

