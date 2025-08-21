Így zajlott minden idők legkínosabb szexjelenetének forgatása

A világ egyik legismertebb színészét, Ryan Reynoldsot teljesen kizökkentette Olivia Wilde tréfája egy intim jelenet forgatásakor.

Ryan Reynolds lefagyott egyik filmjének szexjeleneténél

Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

A walesi Wrexham futballcsapatának társtulajdonosa a The Tonight Show című talkshow-ban mesélt arról a kínosan vicces esetről, ami a 2011-es Testcsere című vígjáték forgatásán történt vele.

A 48 éves kanadai színész a jelenetben leveszi Olivia felsőjét és melltartóját, ám ekkor olyan látvány fogadta, amire egyáltalán nem számított: „Leveszem róla a felsőt és a melltartót, és rajta vannak ezek a matricák… De ő előzőleg aranyos kis mosolygós arcokat rajzolt rájuk. Aztán egy ponton megfogja a kezem, és a mellére teszi… A tenyerem kicsit izzadt… Nem is tudom, hogy mi történik. Elveszem a kezem, lenézek, és a kezemen ott van két mosolygós fej. Fogalmam sem volt, mit csináljak” – idézi a hollywoodi sztárt a The Sun.

Ryan Reynolds lefagyott

A színész elmondása szerint annyira kizökkentette a jelenet, hogy lefagyott, szinte minden szöveget elfelejtett, nemcsak abból a filmből, hanem „minden más filmből is, amit valaha csinált” – állította. Bár a nézők gyakran romantikusnak vagy erotikusnak képzelik el az ilyen jeleneteket, a valóság egészen más. Reynolds szerint ez a helyet cseppet sem volt olyan szexi, mint ahogy azt sokan gondolnák.

Olivia Wilde korábban a Fox Newsnak adott interjúban beszélt erről az esetről: „Az emberek azt gondolják, hogy ez valami csillogó, érzéki és szexi dolog, de én ezen mindig nevetek, mert a valóság az, hogy ötven ember van a teremben” – mondta.

A történet jól példázza, mennyire távol állhat egymástól a mozivásznon látott szenvedély és a valódi forgatási élmény – különösen, ha az aranyos mosolygós matricák is közbeszólnak.