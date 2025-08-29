Sabrina Carpenter mindent megmutatott új klippjében

Sabrina Carpenter új klippje, a Tears, merész fordulatot hozott: az énekesnő szexi fehérneműben jelenik meg, miközben a szex és a szenvedély tematika végigkíséri az egész produkciót – írja a Daily Star.

Sabrina Carpenter szexizik Tears című klippjében Forrás: Sabrina Carpenter/YouTube

Sabrina Carpenter szexi klippje, a Tears

Az új dal, a Tears, nemcsak hangzásában, hanem képi világában is provokatív. A klipp során Sabrina Carpenter csipke fehérneműben mutatkozik, és olyan szexuális kisugárzást sugároz, amely egyszerre dögös és magabiztos.

Az énekesnő legutóbbi albumának borítója már felkavarta a közvéleményt, a Tears pedig rátett még egy lapáttal. Sabrina üzenete egyértelmű: nem foglalkozik a kritikusokkal, inkább vállalja saját szexi, felszabadult stílusát.

Fotó: Northfoto

A dal szövegei is a szex és a vágy tematikáját folytatják, amely az utóbbi időben Sabrina Carpenter egyik védjegyévé vált. A provokatív képek és a szexi fehérnemű látványa tökéletesen illeszkedik az énekesnő önazonos, merész imidzséhez.

A nyitósorok rögtön megadják az alaphangot:

Már a gondolattól is nedves leszek, ha rád gondolok.

Ezután arról énekel, mit vár el a párjától: