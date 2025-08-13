Halálos járvány tört ki Európában egy fertőzött élelmiszer miatt

A francia Chavegrand sajtgyártó háromféle sajt visszahívását kezdeményezte Németországban, mivel Franciaországban már két halálesetet is összefüggésbe hoztak a termékekkel. Ezek a termékek a listeria monocytogenes baktériummal szennyeződhettek, ami egészségügyi kockázatot jelent. A fogyasztókat arra kérik, hogy ne fogyasszák az érintett termékeket, és vigyék vissza azokat.

Már liszterózis járvány tört ki a fertőzött sajtoktól Franciaországban (illusztráció)

Fotó: Pexels

A sajtoktól már két ember meghalt Franciaországban

Franciaországban már liszteriózis-járvány tört ki, amelyben 21 ember fertőződött meg, és ketten életüket vesztették.

Különösen alattomos betegség, mivel akár hetekkel a fogyasztás után is kialakulhat. Az érintett termékek vásárlóit arra kérik, hogy ne fogyasszák azokat, dobják ki, vagy vigyék vissza a vásárlás helyére. Azok a személyek, akik az érintett sajtokat fogyasztották, és olyan tüneteket tapasztalnak, mint a láz vagy a fejfájás, azonnal forduljanak orvoshoz. A terhes nők, az idősek és a legyengült immunrendszerűek különösen veszélyeztetettek. További információkért és támogatásért a Chavegrand ingyenesen hívható segélyvonalat hozott létre. A vállalat megkezdte a készletek ellenőrzését az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében.