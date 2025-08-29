Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

test

Falatnyi fehér bikiniben mutatta meg telt idomait Selena Gomez

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az énekesnő bebizonyította, hogy 33 évesen is igazi bombázó. Selena Gomez mexikói Cabo San Lucasban tartott fényűző lánybúcsúján nemcsak barátnőivel bulizott hajón és luxusvillában, hanem megmutatta mindazt, amit a rajongók látni akarnak: formás testét egy apró fehér bikiniben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
testbikinisSelena Gomezlánybúcsúidom

A Selena Gomez által posztolt képsorozat csúcspontja egy hófehér L’Space bikini volt, amely szinte semmit sem bízott a képzeletre. A falatnyi felső és a vékony pántos alsó alatt gömbölyded alakja és telt keblei azonnal elrabolták a figyelmet – a rajongók kommentáradata pedig megállíthatatlan volt.

Selena Gomez apró fehér bikiniben villantotta meg idomait Cabo San Lucasban.
Selena Gomez apró fehér bikiniben villantotta meg idomait Cabo San Lucasban.
Fotó: Instagaram/@selenagomez

Selena Gomez bikiniben mindenkit leigázott

A bikinis szett fölé Gomez egy áttetsző, horgolt felsőt kapott, de ez csak még inkább kiemelte tökéletes alakját – írja a PageSix. A fotókat nézve nem is csoda, hogy a követők szerint Benny Blanco a világ legszerencsésebb férfija.

Természetesen a bulin más fehér szettekben is parádézott: flitteres miniruha, gyöngyökkel borított kreáció és horgolt maxi ruha is előkerült – de mindenkit az érdekel: milyen menyasszonyi ruhát választ majd a nagy napra.

Mindeközben Benny Blanco is ünnepelt: ő Las Vegasban tartotta a legénybúcsút, ahol egy 25 ezer dolláros luxusvillában mulatott a barátaival.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!