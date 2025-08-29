Falatnyi fehér bikiniben mutatta meg telt idomait Selena Gomez

A Selena Gomez által posztolt képsorozat csúcspontja egy hófehér L’Space bikini volt, amely szinte semmit sem bízott a képzeletre. A falatnyi felső és a vékony pántos alsó alatt gömbölyded alakja és telt keblei azonnal elrabolták a figyelmet – a rajongók kommentáradata pedig megállíthatatlan volt.

Selena Gomez apró fehér bikiniben villantotta meg idomait Cabo San Lucasban.

Fotó: Instagaram/@selenagomez

Selena Gomez bikiniben mindenkit leigázott

A bikinis szett fölé Gomez egy áttetsző, horgolt felsőt kapott, de ez csak még inkább kiemelte tökéletes alakját – írja a PageSix. A fotókat nézve nem is csoda, hogy a követők szerint Benny Blanco a világ legszerencsésebb férfija.

Természetesen a bulin más fehér szettekben is parádézott: flitteres miniruha, gyöngyökkel borított kreáció és horgolt maxi ruha is előkerült – de mindenkit az érdekel: milyen menyasszonyi ruhát választ majd a nagy napra.

Mindeközben Benny Blanco is ünnepelt: ő Las Vegasban tartotta a legénybúcsút, ahol egy 25 ezer dolláros luxusvillában mulatott a barátaival.