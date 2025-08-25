Szenzáció: kínai orvosok sertéstüdőt ültettek át emberbe

A beavatkozás célja, hogy hosszú távon enyhítse az emberi donorszervek súlyos hiányát. A szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a sertéstüdő különösen érzékeny, mivel folyamatos kapcsolatban van a külvilággal – írja a The Guardian.

Kilenc napig volt működőképes a sertés tüdeje az emberi szervezetben

Ígéretes kísérlet, de komoly akadályokkal

Bár nem alakult ki azonnali, heves kilökődés, idővel antitestek támadták meg az átültetett szervet. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az agyhalál önmagában is gyulladásos folyamatokat indít el. Ezért a kutatók szerint szükséges a genetikai módosítások és az immunrendszert elnyomó kezelések további fejlesztése.

Más tudományos irányzatok inkább a sérült emberi tüdők regenerálására vagy őssejtes megoldásokra összpontosítanak.

Vannak kutatások, amelyek azt vizsgálják, lehet-e emberi szerveket sertésekben vagy juhokban növeszteni, de rövid távon a meglévő emberi donor tüdők kezelése tűnik a leggyorsabb és legbiztonságosabb útnak.