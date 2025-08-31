Séta, ami meghosszabbítja az életet: új kihívás hódítja meg a világot

A módszer lényege, hogy hat perc bemelegítéssel kezdünk, majd hatvan percig gyors tempóban haladunk, végül újabb hat perc levezetés következik. A séta ebben a formában nem terheli túl a testet, mégis zsírégető hatású – írja a Fox News.

A rendszeres séta segít az egészség megőrzésében.

Fotó: Shutterstock

A programot gyakran reggel 6-kor vagy este 6-kor végzik, de az időpont teljesen rugalmas. Az edzés közepes intenzitása miatt az energiafelhasználás nagy része zsírból történik. Szakértők szerint a megfelelő testtartás és a jó cipő különösen fontos a sérülések elkerüléséhez. Aki térd-, csípő- vagy lábproblémákkal küzd, annak érdemes fokozatosan belevágnia. A módszer fő előnye, hogy könnyen beilleszthető a mindennapokba, és segít a rendszeresség kialakításában. Tudományos kutatások igazolják, hogy

a rendszeres séta javítja a szív- és érrendszeri egészséget, valamint csökkenti a vérnyomást.

Az Egészségügyi Világszervezet heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást ajánl, amit ezzel a rutinnal könnyen teljesíthetünk. A legfontosabb üzenet, hogy a mozgás legyen fenntartható, és váljon életmódszokássá.

#666Method #HealthyHabits ♬ original sound - startwithfiber @startwithfiber Could you commit to the 6-6-6 walk this week? Have you heard of the 6-6-6 walking method? It’s a simple routine designed to boost both physical and mental health—walk 6 days a week, for 60 minutes each day, at a pace of 6 km/h. This method helps improve heart health, burn calories, and reduce stress, all while being gentle on your joints. It’s perfect for anyone looking to build a consistent, sustainable fitness habit. #WalkingForWellness

Japán séta

A japánok szerint elég 30 perc séta naponta és hosszabb ideig élhet. A japán séta lényege, hogy a gyors és lassú tempójú sétálás háromperces váltakozásban történik, összesen harminc percen át. Az edzők szerint a japán séta olyan előnyöket kínál, mint az intenzívebb mozgásformák, de kíméletesebb az ízületekkel. Javítja a szív- és érrendszeri állapotot, segíthet a stressz csökkentésében, a hangulat javításában, sőt a kognitív képességeket is erősítheti.