Séta, ami meghosszabbítja az életet: új kihívás hódítja meg a világot

A módszer lényege, hogy hat perc bemelegítéssel kezdünk, majd hatvan percig gyors tempóban haladunk, végül újabb hat perc levezetés következik. A séta ebben a formában nem terheli túl a testet, mégis zsírégető hatású – írja a Fox News.
A programot gyakran reggel 6-kor vagy este 6-kor végzik, de az időpont teljesen rugalmas. Az edzés közepes intenzitása miatt az energiafelhasználás nagy része zsírból történik. Szakértők szerint a megfelelő testtartás és a jó cipő különösen fontos a sérülések elkerüléséhez. Aki térd-, csípő- vagy lábproblémákkal küzd, annak érdemes fokozatosan belevágnia. A módszer fő előnye, hogy könnyen beilleszthető a mindennapokba, és segít a rendszeresség kialakításában. Tudományos kutatások igazolják, hogy
a rendszeres séta javítja a szív- és érrendszeri egészséget, valamint csökkenti a vérnyomást.
Az Egészségügyi Világszervezet heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást ajánl, amit ezzel a rutinnal könnyen teljesíthetünk. A legfontosabb üzenet, hogy a mozgás legyen fenntartható, és váljon életmódszokássá.
A japánok szerint elég 30 perc séta naponta és hosszabb ideig élhet. A japán séta lényege, hogy a gyors és lassú tempójú sétálás háromperces váltakozásban történik, összesen harminc percen át. Az edzők szerint a japán séta olyan előnyöket kínál, mint az intenzívebb mozgásformák, de kíméletesebb az ízületekkel. Javítja a szív- és érrendszeri állapotot, segíthet a stressz csökkentésében, a hangulat javításában, sőt a kognitív képességeket is erősítheti.