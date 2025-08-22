Shakira 48 évesen olyan dögös testet villantott, hogy csak lesünk!

Shakira a mexikói Los Cabosban töltött nyaralása során káprázatos formában jelent meg, miközben fényes rózsaszín bikinijében a tengerparton pihent. A Page Six információi szerint az énekesnő smink nélkül, mezítláb élvezte az óceáni szellőt, és teljesen ellazult a napozás közben.

Shakira bikiniben élvezi a tengerparti napfényt

Fotó: Page Six / HEM / BACKGRID

Shakira tengerparti nyaralása

A nyaralás során Shakira teljesen kikapcsolódott, felkészülve a közelgő Las Mujeres Ya No Lloran világturnéjára Monterreyben. Az idén márciusban egészségügyi problémái miatt elhalasztott fellépései után a sztár úgy tűnik, ismét teljes erővel készült a színpadra.