Shakira

Shakira 48 évesen olyan dögös testet villantott, hogy csak lesünk!

Shakira a Los Cabos-i tengerparton pihent, miközben fényes rózsaszín bikinijében mutatta meg idomait. A fürdőruhás megjelenés mellett Shakira a nyugodt, kikapcsolódó pillanatait is megosztotta.
ShakiraBikininyaralás

Shakira a mexikói Los Cabosban töltött nyaralása során káprázatos formában jelent meg, miközben fényes rózsaszín bikinijében a tengerparton pihent. A Page Six információi szerint az énekesnő smink nélkül, mezítláb élvezte az óceáni szellőt, és teljesen ellazult a napozás közben.

Shakira
Shakira bikiniben élvezi a tengerparti napfényt
Fotó: Page Six / HEM / BACKGRID

Shakira tengerparti nyaralása

A nyaralás során Shakira teljesen kikapcsolódott, felkészülve a közelgő Las Mujeres Ya No Lloran világturnéjára Monterreyben. Az idén márciusban egészségügyi problémái miatt elhalasztott fellépései után a sztár úgy tűnik, ismét teljes erővel készült a színpadra.

 

