Aki ezt az autót megalkotta, nem volt normális! - hihetetlen képeken a legendás sportautó

Az 1965-ös Shelby Cobra 427 sportautó a teszt során bebizonyította, hogy a sebesség és kifinomultság együtt is létezhet a veterán autó világában.

Fotó: SvetlanaSF / Shutterstock

A Shelby Cobra sportautó technikai titkai

Néhány éve egy brit GT-autóval büszkélkedtek, amely 0–100 mph-ra gyorsult és megállt 25 másodperc alatt. Ma ez már kevés: a Shelby Cobra 427 14,5 másodperc alatt megy fel 100 mph-ra (160 km/óra) teljesíti utcai gumikkal.

Fotó: Walter Eric Sy / Shutterstock

Ken Miles tesztpilóta 13,8 másodperces időt futott, és a szakemberek szerint versenygumikkal még ennél is gyorsabb lenne.

Ez a sportautó nemcsak nyers gyorsulásban és fékezésben erős. A 427-es verzió kifinomultabb, mint a korábbi modellek, köszönhetően Klaus Arning teljesen új, független felfüggesztésének.

Fotó: SvetlanaSF / Shutterstock

A régi alváz és a gyenge merevség hibáit kijavították, így a Shelby Cobra már nem pattog a kanyarokban, hanem stabilan és kiszámíthatóan viselkedik.

A motor szíve egy alumínium 427 FE blokk, amely 40%-kal könnyebb az öntöttvas elődnél, mégis erősebb. 500 és 750 lóerő közötti konfigurációkban elérhető, és a Shelby CSX6000-sorozatban is a legnépszerűbb választás. Ez a veterán autó 0–60 mph-ra (közel 100 km/h) 4 másodperc alatt gyorsul, a negyedmérföldes távot pedig 12 másodperc alatt teljesíti.

A teszt során a Shelby Cobra bizonyította, hogy az új alváz, a dupla A-karos, négykerék-független, rugóstagos felfüggesztés és a megerősített acélváz nem csak műszaki bravúr, hanem a vezetési élmény csúcsa.

A továbbfejlesztett hűtés és fűtés pedig gondoskodik róla, hogy a sofőr nemcsak gyorsan, de kényelmesen is célba érjen.

Ez a cikk nem jöhetett volna létre a Shelby.com információi és a caranddriver.com tesztje nélkül.

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock