Elképesztő videón a Bibliai özönvíz ami lecsap a homoksivatagra

A sivatagi árvíz lecsapott Szaúd-Arábiára. A váratlan villámárvíz mindenkit sokkolt, miközben a sivatag képe egy pillanat alatt teljesen megváltozott.
Villámárvíz tarolta le Szaúd-Arábiát, ahol a sivatagi árvíz autókat sodort magával az utcákon. A döbbenetes videókon jól látható, ahogy a járművek kénytelenek a vízzel elárasztott városi utakon haladni, miközben a homok teljesen eltűnt a folyamszerű áradás alatt.
A város egyes részeit annyira elárasztotta a víz, mintha a bibliai özönvíz jelent volna meg.
Mintha Noé vízözöne csapódott volna le a sivatagi homoktenger közepére, ahol az Isten átal teremtett kíméletlen sivatag percek alatt víz alá került volna.
Ez a sivatagi árvíz azonban nem az első ilyen eset: augusztus elején szintén hasonló villámárvíz rázta meg Szaúd-Arábiát és a Közel-kelet más országait – írja a Gulf News.
Az esetről beszámolt a BBC is.