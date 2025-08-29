Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

özönvíz

Elképesztő videón a Bibliai özönvíz ami lecsap a homoksivatagra

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mintha Noé özönvize tért volna vissza a homoktenger közepén: utcák váltak folyóvá, autók szenvedtek a vízben. A sivatagi árvíz most Szaúd-Arábiát sújtotta, a villámárvíz erejét döbbenetes videó rögzítette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
özönvízhomoktengerhomoksivatagSzaúd-Arábiavillámárvíz

A sivatagi árvíz lecsapott Szaúd-Arábiára. A váratlan villámárvíz mindenkit sokkolt, miközben a sivatag képe egy pillanat alatt teljesen megváltozott.

sivatagi árvíz
sivatagi árvíz és eső a homoktengeren
Fotó: Globe Eye News/Twitter / Képkivágás

Sivatagi árvíz a világ egyik legszárazabb vidékén

Villámárvíz tarolta le Szaúd-Arábiát, ahol a sivatagi árvíz autókat sodort magával az utcákon. A döbbenetes videókon jól látható, ahogy a járművek kénytelenek a vízzel elárasztott városi utakon haladni, miközben a homok teljesen eltűnt a folyamszerű áradás alatt.

A város egyes részeit annyira elárasztotta a víz, mintha a bibliai özönvíz jelent volna meg. 

Mintha Noé vízözöne csapódott volna le a sivatagi homoktenger közepére, ahol az Isten átal teremtett kíméletlen sivatag percek alatt víz alá került volna.

Ez a sivatagi árvíz azonban nem az első ilyen eset: augusztus elején szintén hasonló villámárvíz rázta meg Szaúd-Arábiát és a Közel-kelet más országait – írja a Gulf News.

Az esetről beszámolt a BBC is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!