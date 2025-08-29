Elképesztő videón a Bibliai özönvíz ami lecsap a homoksivatagra

A sivatagi árvíz lecsapott Szaúd-Arábiára. A váratlan villámárvíz mindenkit sokkolt, miközben a sivatag képe egy pillanat alatt teljesen megváltozott.

sivatagi árvíz és eső a homoktengeren

Fotó: Globe Eye News/Twitter / Képkivágás

Sivatagi árvíz a világ egyik legszárazabb vidékén

Villámárvíz tarolta le Szaúd-Arábiát, ahol a sivatagi árvíz autókat sodort magával az utcákon. A döbbenetes videókon jól látható, ahogy a járművek kénytelenek a vízzel elárasztott városi utakon haladni, miközben a homok teljesen eltűnt a folyamszerű áradás alatt.

A város egyes részeit annyira elárasztotta a víz, mintha a bibliai özönvíz jelent volna meg.

Mintha Noé vízözöne csapódott volna le a sivatagi homoktenger közepére, ahol az Isten átal teremtett kíméletlen sivatag percek alatt víz alá került volna.

Medina City, Saudi Arabia, deserts have turned into rivers due to days of rain. pic.twitter.com/67yxXdspxp — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 24, 2024

Ez a sivatagi árvíz azonban nem az első ilyen eset: augusztus elején szintén hasonló villámárvíz rázta meg Szaúd-Arábiát és a Közel-kelet más országait – írja a Gulf News.

Az esetről beszámolt a BBC is.