Szatyrokba söpörte a luxust: elképesztő zsákmánnyal bukott le a román sminktolvaj

Alighanem a becsült 300 ezer fontos értéknél több van a sminktolvaj, Bianca számláján, mert szervezett női banda tagjaként lopott a bolt legdrágább márkáiból. Egy jól olajozott terv szerint a csoport egyik tagja elterelte a biztonsági őrök és a többi vásárló figyelmét, míg a többiek kiürítették a polcokat.

Több mint százmilliót lopott a londoni kozmetikai üzletekből a román sminktolvaj. Fotó: Shutterstock/Andrey_Popov

Szépen megszedte magát a sminktolvaj

A bíróság álláspontja szerint a román nő körülbelül 120 ezer fontnyi értéket szedett össze, ám rendőrök azt mondták a Daily Mailnek, hogy Boots szerint a valós szám 300 ezer font körül járhat.

Most megdöbbentő felvételeket tettek közzé az egyik razziáról londoni városi rendőrség X oldalán, amelyen a háromgyermekes anya lopkod az üzletben, drága kozmetikai termékekkel teli zacskókat és kosarakat tölt meg, míg társai figyelnek.

A Met Police közleménye szerint: „Egy termékeny tolvajt börtönbe zártak, mert 299 ezer font értékű kozmetikumot és parfümöt lopott. A West End-i csapatunk különböző taktikákat alkalmaz a szervezett bűnözői bandák ellen”.

A felvételeken bemutatták a hosszú szoknyában, rejtett zsebekkel álldogáló megfigyelőt, akinek az a dolga, hogy elvonja a biztonságiak figyelmét a kelet-londoni Boots üzletben tavaly március 7-én.

Az akkor ellopott tárgyak értéke 16 ezer font volt, de a hölgy másutt , további 7,5 eter fontnyi értéket „szerzett be”.

Legforgalmasabb hónapjában, tavaly májusban 11 Boots üzletben jelent meg. A többnyire román szervezett bűnözői hálózatok által irányított bandák, főleg nőket használnak polcok kifosztására.

Egy bolti lopási járvány részét képezik, amely 2023-ban és 2024-ben rekordösszegbe, 2,2 milliárd fontba került a kiskereskedelmi ágazatnak, amely napi több mint 55 000 incidensnek felel meg.

Mirica a fővárostól, Bukaresttől mintegy 100 mérföldre északnyugatra fekvő Valcea megyei roma közösségből származik, és Bukarestben már 2023-ban is bolti lopáson kapták. Mirica ezt pénzbírsággal megúszta, és visszatérhetett az Egyesült Királyságba, hogy megkezdje, vagy legalábbis folytassa a Boots elleni sorozatát.