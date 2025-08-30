Ezzel az egyszerű trükkel könnyedén oldható meg a dugulás

A só nemcsak a konyhában hasznos, hanem a lefolyó tisztításában is hatékony. Ennek oka, hogy higroszkópos, vagyis magához vonzza a nedvességet, és közben megköti azokat a molekulákat, amelyek a kellemetlen szagokat okozzák. A Bild információi szerint, így a rossz szag szinte magától eltűnik.

A só természetes alternatívát nyújt a vegyszerek helyett.

Fotó: Unsplash

Lefolyó tisztitása sóval

A használata nagyon egyszerű: öntsön fél csésze durva sót közvetlenül a lefolyóba, ezután engedjen rá forró vizet, majd várjon, lehetőleg egy egész éjszakát. Másnap reggel öblítse át alaposan forró vízzel. Ha így sem szűnik meg a probléma, a hatást erősítheti: keverje a sót kevés ecettel, majd zárja le a lefolyót egy dugóval, hogy a keverék jobban kifejthesse a hatását. Még erősebb hatás érhető el, ha három evőkanál szódabikarbónát vagy sütőport is hozzáad.

A só további előnyei

Forró vízzel együtt a só kémiai reakcióba lép, amely segít feloldani a lerakódásokat. Kristályai apró csiszolószemcsékként működnek, és óvatosan ledörzsölik a cső falára tapadt maradványokat. Így a lefolyó újra átjárhatóvá válik. Ez a hétköznapi anyag tehát egyszerű és természetes megoldást kínál a szagok és dugulások ellen.