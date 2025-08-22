Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

sofőr

Piff-puff a földre küldte a cégvezetőt az illegális Uber-sofőr – videó

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló videófelvétel kering az interneten. Charlestonban, Dél-Karolinában egy cégvezetőt megfejelt és leütött egy illegális orosz Uber-sofőr, akit később elfogott a rendőrség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sofőramerikaUberverekedés

Egy biotechnológiai cég vezérigazgatója pert indított az Uber ellen a sofőrje miatt Amerikában.

Uber, sofőr
Az Uber-sofőr nem fogta vissza magát
Fotó: Shutterstock

Bryan Kobel, a TC BioPharm vezetője egy étterem előtt várakozott Charlestonban az Uber-járatára, amikor a sofőr, a 42 éves Vadim Uliumdzhiev megtagadta, hogy beszálljon a kutyájával az autóba. 

Amikor Kobel megpróbálta törölni az utat, a sofőr kiszállt a kocsiból és megfejelte, leütötte Kobelt, aki ettől eszméletét vesztette és elesett. Az ütés következtében súlyos agyrázkódást és emlékezetkiesést szenvedett, valamint hét kapocs segítségével varrták össze a fején keletkezett sebet. A szemtanúk azonnal hívták a mentőket és a rendőséget, de az elkövető elmenekült a helyszínről – írja a New York Post.

Elfogták a sofőrt

A hatóságok később elfogták Uliumdzhievet, aki ellen másodfokú testi sértés miatt emeltek vádat. Kiderült, hogy hamis jogosítvánnyal dolgozott, és illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban. Bár az ügyészség engedélyezte szabadlábra helyezését, az Immigrációs és Vámhivatal (ICE) később őrizetbe vette.

Bryan Kobel úgy véli, az Ubernél nincsenek megfelelő biztonsági intézkedéseket, emiatt fordulhatott elő, hogy egy illegális, hamis papírokkal rendelkező személy sofőrként dolgozhatott a cégnél. Az Uber elítélte a támadást, és hangsúlyozta, hogy elkötelezett a felhasználók biztonsága iránt, valamint hogy minden vonatkozó törvényt és szabályozást betart a munkavállalók jogosultságainak ellenőrzésében. Azt ugyanakkor nem részletezték, hogyan engedélyezték Uliumdzhiev sofőrként való részvételét a platformon annak ellenére, hogy hamis dokumentumokat használt.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!