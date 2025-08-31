Miért tűnik el a sör habja? – meglepő a tudományos magyarázat

Egy friss tanulmány szerint a hosszabb erjesztésű italoknál sokkal stabilabb a hab, míg a könnyebb, rövidebb erjesztésű sörök – például a lager – habja gyorsabban eltűnik. Vagyis nem mindig a csapolás technikáján múlik, hogy meddig gyönyörködhetünk a fehér koronában – írja a The Guardian.
A hab tulajdonképpen apró buborékok sokasága, amelyeket vékony folyadékfilmek választanak el egymástól. A gravitáció és a környező buborékok nyomása miatt ezek a filmek idővel elvékonyodnak, a buborékok kipukkadnak, és a hab összeesik. A tudósok azonban kimutatták, hogy az erjedés során átalakuló árpaeredetű fehérjék kulcsszerepet játszanak a folyamatban.
Egyes söröknél így akár 15 percig is kitart a hab, ami a belgák szerint a minőség jele, míg más országokban inkább bosszúság, mert „elvesz a sör mennyiségéből”.
A kutatás vezetője, Jan Vermant belga vegyész szerint a felfedezés segíthet a főzdéknek abban, hogy a sör habját igény szerint növeljék vagy csökkentsék – hiszen a sörhöz kapcsolódó elvárások kultúránként is eltérnek.