Miért tűnik el a sör habja? – meglepő a tudományos magyarázat

Egy friss tanulmány szerint a hosszabb erjesztésű italoknál sokkal stabilabb a hab, míg a könnyebb, rövidebb erjesztésű sörök – például a lager – habja gyorsabban eltűnik. Vagyis nem mindig a csapolás technikáján múlik, hogy meddig gyönyörködhetünk a fehér koronában – írja a The Guardian.

A sör habját a benne lévő fehérjék és az erjedés hossza határozza meg – nem mindig a csapolás hibája, ha laposan érkezik.

A hab titkos fizikai játéka a sörben

A hab tulajdonképpen apró buborékok sokasága, amelyeket vékony folyadékfilmek választanak el egymástól. A gravitáció és a környező buborékok nyomása miatt ezek a filmek idővel elvékonyodnak, a buborékok kipukkadnak, és a hab összeesik. A tudósok azonban kimutatták, hogy az erjedés során átalakuló árpaeredetű fehérjék kulcsszerepet játszanak a folyamatban.

Gyenge hab: a kevésbé erjesztett sörökben a fehérjék gömbölyű formában maradnak, így kevésbé tartják össze a buborékokat.

Stabil hab: a hosszabb erjesztés során ezek a fehérjék szálas, hálószerű réteget képeznek, amely rugalmas „bőrként” feszül a buborékok köré.

Szuperhab: az alsó erjesztésű söröknél a fehérjék fragmentumokra bomlanak, amelyek egyik fele víztaszító, másik fele vízkedvelő – akárcsak a szappanban. Ez a Marangoni-hatásnak nevezett jelenséget váltja ki, amely lassítja a buborékok kipukkanását.

Egyes söröknél így akár 15 percig is kitart a hab, ami a belgák szerint a minőség jele, míg más országokban inkább bosszúság, mert „elvesz a sör mennyiségéből”.

A kutatás vezetője, Jan Vermant belga vegyész szerint a felfedezés segíthet a főzdéknek abban, hogy a sör habját igény szerint növeljék vagy csökkentsék – hiszen a sörhöz kapcsolódó elvárások kultúránként is eltérnek.