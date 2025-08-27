Hírlevél

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

Németország

Az már tényleg a vég kezdete, amikor a sörfőzdék kongatják a vészharangot

A németek ikonikus itala, a sör komoly recesszióba került. Az eladások évről évre csökkennek, a gyárbezárások megszaporodtak, és sok fogyasztó kedvenc söre veszélybe került. A problémák összetettek – demográfiai, gazdasági és kulturális tényezők egyaránt közrejátszanak.
Németországsörválság

Németországban történelmi mélypontra jutott a sörfogyasztás: 2025 első félévében több mint 6 százalékkal csökkent az eladás, először 4 milliárd liter alá esve.

19/10/2019 - On the so-called "Super Saturday / Super Saturday" all over Europe watched tense after London. A possible decision regarding the current Brexit Treaty in the English parliament was expected. At this very evening, the London "Oktoberfest Pub" celebrates with joy. Many Germans, but of course especially English drink German beer from the typical 1-liter mass (narrow stone), wear costumes and eat South German cuisine. As at the Oktoberfest stop, only that sometimes a black London taxi or a red bus at the window passes. | usage worldwide (Photo by Felix Diemer / picture alliance / dpa Picture-Alliance via AFP),sör
A sör még mindig népszerű a németek körében, de már nem annyira, mint korábban
Fotó: FELIX DIEMER / picture alliance

A visszaesés mögött több tényező áll: a fiatalok inkább füveznek (ez a németeknél legális), így egyre kevesebb alkoholt fogyasztanak, az idősebb generációk pedig eleve kevesebbet isznak. Eközben a gyártók küzdenek az orosz–ukrán háború miatt megnőtt magas energiaköltségekkel, alapanyagárakkal és bérigényekkel – írja a Focus.

Száz sörgyártó tűnt el

Az alkoholmentes sörök ugyan népszerűbbek lettek, de nem képesek pótolni a kieső fogyasztást. Egyre több sörfőzde zár be: például az Oettinger megszünteti a braunschweigi üzemét, és a Binding sörfőzde is lehúzta a rolót Frankfurtban. 

Az elmúlt öt évben körülbelül 100 kisebb gyártó tűnt el Németországban a piacról.

 A keletnémet gyárakban sztrájkok is voltak a bérkülönbségek miatt, ami tovább növeli a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő cégeken. A szakértők szerint egy rekesz sör valódi ára 25–30 euró lenne, de ezt a vásárlók aligha fogadják el. Ennek következménye lehet, hogy sok regionális, kedvelt márka eltűnik a boltokból, miközben a nagy, olcsó tömegmárkák maradnak. Amúgy ma Németországban akciósan 10-12 euró körüli áron is vehetünk egy láda sört.

Összességében elmondható, hogy a német söripar történelmi válságba került. A gyártók túltermeléssel, csökkenő kereslettel és növekvő költségekkel küzdenek. A változó fogyasztói szokások és a gazdasági nyomás miatt számos ismert márka és regionális főzde tűnhet el a piacról a következő hónapokban, években. A német sör – amely eddig a hagyomány, minőség és identitás szimbóluma volt – most komoly kihívással néz szembe. Kérdés, hogy a hagyomány és a minőség túléli-e ezt a válságot.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy szárnyal a kínai sörpiac, miközben a többiek szenvednek.

 

