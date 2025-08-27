Az már tényleg a vég kezdete, amikor a sörfőzdék kongatják a vészharangot

Németországban történelmi mélypontra jutott a sörfogyasztás: 2025 első félévében több mint 6 százalékkal csökkent az eladás, először 4 milliárd liter alá esve.

A sör még mindig népszerű a németek körében, de már nem annyira, mint korábban

A visszaesés mögött több tényező áll: a fiatalok inkább füveznek (ez a németeknél legális), így egyre kevesebb alkoholt fogyasztanak, az idősebb generációk pedig eleve kevesebbet isznak. Eközben a gyártók küzdenek az orosz–ukrán háború miatt megnőtt magas energiaköltségekkel, alapanyagárakkal és bérigényekkel – írja a Focus.

Száz sörgyártó tűnt el

Az alkoholmentes sörök ugyan népszerűbbek lettek, de nem képesek pótolni a kieső fogyasztást. Egyre több sörfőzde zár be: például az Oettinger megszünteti a braunschweigi üzemét, és a Binding sörfőzde is lehúzta a rolót Frankfurtban.

Az elmúlt öt évben körülbelül 100 kisebb gyártó tűnt el Németországban a piacról.

A keletnémet gyárakban sztrájkok is voltak a bérkülönbségek miatt, ami tovább növeli a nyomást az amúgy is nehéz helyzetben lévő cégeken. A szakértők szerint egy rekesz sör valódi ára 25–30 euró lenne, de ezt a vásárlók aligha fogadják el. Ennek következménye lehet, hogy sok regionális, kedvelt márka eltűnik a boltokból, miközben a nagy, olcsó tömegmárkák maradnak. Amúgy ma Németországban akciósan 10-12 euró körüli áron is vehetünk egy láda sört.

Összességében elmondható, hogy a német söripar történelmi válságba került. A gyártók túltermeléssel, csökkenő kereslettel és növekvő költségekkel küzdenek. A változó fogyasztói szokások és a gazdasági nyomás miatt számos ismert márka és regionális főzde tűnhet el a piacról a következő hónapokban, években. A német sör – amely eddig a hagyomány, minőség és identitás szimbóluma volt – most komoly kihívással néz szembe. Kérdés, hogy a hagyomány és a minőség túléli-e ezt a válságot.

