SpaceX: Utolsó pillanatban fújták le a kilövést, súlyos problémát találtak

A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tizedik tesztrepülését - jelentette be a Elon Musk űrvállalatának texasi bázisa. A SpaceX a Mars-misszió programjához fejleszti a Starship űrhajót.
A New York-i Szabadság-szobornál is magasabb Starship űrhajó, amely a 70,7 méter magas Super Heavy hordozórakétából, és az 52 méter magas Starship űrrakétából áll, helyi idő szerint este fél nyolckor már a SpaceX Starbase rakétabázisának indítóállványán állt, és üzemanyaggal töltötték fel, de 30 perccel a tervezett indítás előtt az űrvállalat az X közösségi platformon bejelentette, hogy megszakítják az kilövést a földi rendszerekkel kapcsolatban felmerült probléma miatt.

SpaceX's Starship is seen on the launchpad in Starbase, Texas, on August 24, 2025. SpaceX canceled a planned test flight for its Starship megarocket on August 24, saying it needed time to troubleshoot problems, in the latest setback for Elon Musk's behemoth after a series of explosive failures. The problems have led some observers to doubt whether the world's biggest and most powerful launch vehicle will be capable of taking humans back to the Moon -- or achieving Musk's dreams of colonizing Mars. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
A SpaceX Starship űrhajója - Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Egyúttal Musk is lemondta azt a tájékoztatót, amelyet az indítás előttre időzítettek.

A tizedik tesztrepülés során a Starship felső fokozata levált volna a hordozórakétáról, amely visszatért volna a kilövőállomásra. A Starship hajtóműveit beindítva a Föld körül keringve állított volna pályára újabb Starlink-műholdakat, majd visszatérésekor a Starship hővédő burkolatát is tesztelték volna - írja a Guardian.

Nem ez az első halasztás a SpaceX-nél

Idén már többször is kudarcba fulladt a Starship egy-egy tesztrepülése. Legutóbb júniusban az indítás előtt történt robbanás a texasi bázison, amelyről annyit közölt a vállalt, hogy 

jelentős anomália lépett fel a tizedik próbarepülésére készülő Starshipnél, miközben tesztelési indítóállásban volt.

Musk a Mars-misszió programjához fejleszti a Starship űrhajót. A NASA pedig abban bízik, hogy a rakéta segítségével már 2027-ben végrehajthatja az Apolló-program óta első legénységgel történő holdraszállását.

Az űrhajót először 2023 áprilisában tesztelték, de akkor néhány perc után felrobbant. Későbbi tesztek során a felső fokozat elérte az űrt, és irányított landolást hajtott végre az Indiai-óceánon. A közelmúltban végzett tesztrepülések eredménye azonban elmaradt a várakozásoktól.

