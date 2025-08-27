A legújabb Starship tesztrepülés most tényleg megmutatta, mire képes a SpaceX

A tizedik Starship tesztrepülés mérföldkő lehet a Mars és a Hold felé vezető úton – közölte a SpaceX. Az űrhajó nyolc Starlink szimulátorműholdat bocsátott ki, majd újra belépett a Föld légkörébe, és kipróbálta új fejlesztésű hőpajzsát is.

állókép a SpaceX közvetítéséből készült, és a SpaceX Starship rakétájának felső fokozatát mutatja, amint az az Indiai-óceánba csapódik - Fotó: AFP / SPACEX

A Starship tesztrepülés fontos eredményeket hozott

A SpaceX Starship űrhajója kedden sikeresen végrehajtotta tizedik tesztrepülését, amely során először bocsátott ki Starlink szimulátoros műholdakat, valamint új hőpajzsát is tesztelte a Föld légkörébe való visszatéréskor.

A 123 méter magas, több mint 5000 tonnás űreszköz a texasi Starbase indítóállásból startolt el helyi idő szerint 18:30-kor, és körülbelül egyórás küldetést teljesített. A 70 méter magas Super Heavy hordozórakéta három perccel az indulás után levált a felső fokozatról, majd a Mexikói-öbölben landolt.

Eközben a Starship űrhajó 30 percet töltött az űrben, és nyolc Starlink szimulátorműholdat engedett ki.

A cél: embereket vinni a Marsra és a Holdra

Elon Musk célja, hogy a Starship segítségével embereket juttasson el a Marsra, illetve a NASA Artemis programjának részeként a Holdra is. A Starship mostani tesztje ehhez vezető újabb fontos lépés volt. A visszatérés során az Indiai-óceán felett új hőpajzs került kipróbálásra, amelyet a SpaceX úgy tervez, hogy a lehető legkisebb mértékben kelljen csak karbantartani újabb felhasználások előtt.

Sok ezernyi mérnöki kihívás áll még előttünk, de ezek közül talán a legnagyobb az újrahasznosítható orbitális hőpajzs kifejlesztése

– mondta Elon Musk.

A NASA is gratulált a Starship tesztrepülés után

A NASA ideiglenes igazgatója, Sean Duffy is gratulált az X platformon.

A tizedik repülés sikere megnyitja az utat a Starship legénységgel történő repülése előtt, amely az Artemis 3 küldetés keretében amerikai űrhajósokat juttat vissza a Holdra

– írta.

A NASA jelenlegi tervei szerint 2027-ben kerülhet sor a Starship első, emberekkel végzett holdraszállására. Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a Starship küldetéseivel, és Elon Musk grandiózus terveivel.