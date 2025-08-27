A legújabb Starship tesztrepülés most tényleg megmutatta, mire képes a SpaceX

Hírlevél

Sikeresen végrehajtotta tizedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, amely ezúttal Starlink szimulációs műholdakat bocsátott ki, és új hőpajzsát is kipróbálta a Föld légkörébe történő visszatérés során. A Starship tesztrepülés fontos mérföldkő lehet Elon Musk Mars-missziójának és a NASA következő holdraszállásának előkészületeiben.
A tizedik Starship tesztrepülés mérföldkő lehet a Mars és a Hold felé vezető úton – közölte a SpaceX. Az űrhajó nyolc Starlink szimulátorműholdat bocsátott ki, majd újra belépett a Föld légkörébe, és kipróbálta új fejlesztésű hőpajzsát is.

This still image taken from a SpaceX broadcast shows the upper stage of SpaceX's Starship rocket splashing down in the Indian Ocean after lifting off from Starbase, Texas, on August 26, 2025, for its tenth test flight. The upper stage of SpaceX's Starship megarocket successfully splashed down in the Indian Ocean after meeting its key objectives on its tenth flight test. "Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship!" the US company wrote on X after the roughly hourlong mission. (Photo by SPACEX / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SPACEX " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
állókép a SpaceX közvetítéséből készült, és a SpaceX Starship rakétájának felső fokozatát mutatja, amint az az Indiai-óceánba csapódik - Fotó: AFP / SPACEX

A Starship tesztrepülés fontos eredményeket hozott

A SpaceX Starship űrhajója kedden sikeresen végrehajtotta tizedik tesztrepülését, amely során először bocsátott ki Starlink szimulátoros műholdakat, valamint új hőpajzsát is tesztelte a Föld légkörébe való visszatéréskor.

A 123 méter magas, több mint 5000 tonnás űreszköz a texasi Starbase indítóállásból startolt el helyi idő szerint 18:30-kor, és körülbelül egyórás küldetést teljesített. A 70 méter magas Super Heavy hordozórakéta három perccel az indulás után levált a felső fokozatról, majd a Mexikói-öbölben landolt. 

Eközben a Starship űrhajó 30 percet töltött az űrben, és nyolc Starlink szimulátorműholdat engedett ki.

A cél: embereket vinni a Marsra és a Holdra

Elon Musk célja, hogy a Starship segítségével embereket juttasson el a Marsra, illetve a NASA Artemis programjának részeként a Holdra is. A Starship mostani tesztje ehhez vezető újabb fontos lépés volt. A visszatérés során az Indiai-óceán felett új hőpajzs került kipróbálásra, amelyet a SpaceX úgy tervez, hogy a lehető legkisebb mértékben kelljen csak karbantartani újabb felhasználások előtt.

Sok ezernyi mérnöki kihívás áll még előttünk, de ezek közül talán a legnagyobb az újrahasznosítható orbitális hőpajzs kifejlesztése 

– mondta Elon Musk.

A NASA is gratulált a Starship tesztrepülés után

A NASA ideiglenes igazgatója, Sean Duffy is gratulált az X platformon. 

A tizedik repülés sikere megnyitja az utat a Starship legénységgel történő repülése előtt, amely az Artemis 3 küldetés keretében amerikai űrhajósokat juttat vissza a Holdra

 – írta.

A NASA jelenlegi tervei szerint 2027-ben kerülhet sor a Starship első, emberekkel végzett holdraszállására. Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a Starship küldetéseivel, és Elon Musk grandiózus terveivel.

 

