Óriási pénzt bukhat Sting, ha nem ő nyer a bíróságon

A zenészek szerint több millió fontnyi jogdíjat nem fizettek ki nekik az elmúlt évek során – főként a legendás Every Breath You Take című sláger után, melyből Sting állítólag évi 550 ezer fontot (252 millió forintot) keres.

Sting 2008-ban a Police turné Japán helyszínén - Fotó: TORU YAMANAKA / AFP

Sting és a múlt sérelmei: most a bíróságon folytatódik a történet

A londoni Legfelsőbb Bíróságon benyújtott kereset szerint Summers és Copeland nem kaptak szerzői jogi kreditet a dalért, noha annak megszületésében kulcsszerepük volt. A jogi eljárás „általános kereskedelmi szerződések” kategóriában fut, Sting pedig valódi nevén – Gordon Matthew Sumner – és kiadója, a Magnetic Publishing Ltd. is alperesként szerepel.

A zenekar története tele volt feszültségekkel, rivalizálással, és bár 2007–2008-ban egy 151 állomásos világ körüli reunion turnéval tértek vissza – amely során 292 millió font bevételt termeltek –, de a háttérben a sérelmek megmaradtak. Summers korábban azt nyilatkozta:

A turné alatt én voltam a világ legjobban fizetett gitárosa.

Most viszont úgy tűnik, véget ért a csendes béke – a tárgyalóteremben dől el, ki mennyit érdemel valójában a múlt sikereiből.