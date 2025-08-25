Hírlevél

The Police

Óriási pénzt bukhat Sting, ha nem ő nyer a bíróságon

Újabb botrány rázza meg a zenei világot: Sting ellen pert indított a The Police két egykori tagja, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos. Sting óriási összeget bukhat, ha veszít a bíróságon.
The PolicezenekarStingpereskedés

A zenészek szerint több millió fontnyi jogdíjat nem fizettek ki nekik az elmúlt évek során – főként a legendás Every Breath You Take című sláger után, melyből Sting állítólag évi 550 ezer fontot (252 millió forintot) keres.

Lead vocalist and bassist Sting of British rock band "The Police" performs during a concert at the Tokyo Dome on 13 February, 2008. AFP PHOTO/Toru YAMANAKA (Photo by TORU YAMANAKA / AFP)
Sting 2008-ban a Police turné Japán helyszínén - Fotó: TORU YAMANAKA / AFP

Sting és a múlt sérelmei: most a bíróságon folytatódik a történet

A londoni Legfelsőbb Bíróságon benyújtott kereset szerint Summers és Copeland nem kaptak szerzői jogi kreditet a dalért, noha annak megszületésében kulcsszerepük volt. A jogi eljárás „általános kereskedelmi szerződések” kategóriában fut, Sting pedig valódi nevén – Gordon Matthew Sumner – és kiadója, a Magnetic Publishing Ltd. is alperesként szerepel.

A zenekar története tele volt feszültségekkel, rivalizálással, és bár 2007–2008-ban egy 151 állomásos világ körüli reunion turnéval tértek vissza – amely során 292 millió font bevételt termeltek –, de a háttérben a sérelmek megmaradtak. Summers korábban azt nyilatkozta: 

A turné alatt én voltam a világ legjobban fizetett gitárosa.

Most viszont úgy tűnik, véget ért a csendes béke – a tárgyalóteremben dől el, ki mennyit érdemel valójában a múlt sikereiből.

 

