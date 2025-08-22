Megoldhatták Stonehenge rejtélyét?

Az már régóta ismert, hogy a Stonehenge építéséhez használt kisebb, úgynevezett kékkövek a walesi Preseli-hegységből származnak – mintegy 200 kilométerre a monumentumtól.

Azonban továbbra sem tisztázott, pontosan hogyan juttatták el ezeket a több tonnás tömböket a salisbury-i síkságra. Most az 1924-ben feltárt tehén állkapocscsontja került újra vizsgálat alá. A leletet a Stonehenge déli bejáratánál találták, és már akkor is az építkezés korai időszakára, kb. 5000 évvel ezelőttre datálták – írja a Daily Mail.

A modern izotópelemzéseknek köszönhetően azonban most kiderült, hogy az állat valószínűleg Walesből származott – ugyanabból a régióból, ahonnan a kékkövek is. A kutatók a tehén egyik zápfogát elemezték izotópos módszerekkel, és kimutatták, hogy az állat legalább 200 km-t utazott, mielőtt Stonehenge közelében eltemették. Ez a felfedezés megerősíti az elméletet, miszerint szarvasmarhákat is használtak a több tonnás kövek szállításához, ami hatalmas logisztikai teljesítmény volt 5000 évvel ezelőtt.

Stonehenge kulturális és politikai szimbólum

A kutatók szerint Stonehenge nemcsak építészeti mestermű volt, hanem kulturális és politikai szimbólum is. Az egész ország különböző részeiről érkező kövek és állatok arra utalnak, hogy az építmény egy egyesítő szertartás vagy ünnepség helyszíne lehetett – egy olyan eseményé, amely az ősök, a természet és az égbolt iránti tiszteletet fejezte ki.

Bár egyetlen tehén foga újabb válaszokat adott, Stonehenge teljes története még mindig homályos a szakemberek szerint. Minden új felfedezés azonban közelebb visz minket annak megértéséhez, hogyan volt képes egy ősi civilizáció ilyen monumentális teljesítményre – emberi kéz, állati segítség és mérnöki leleményesség révén.