Egy gyakori konyhai hiba, amit sokan elkövetnek: súlyos következménye lehet

A sült rizs szindróma első hallásra furcsa névnek tűnhet, de nagyon is komoly problémát takar. Egy kínai étteremben történt eset után kapta a nevét, de azóta rengeteg hasonló történet látott napvilágot szerte a világon – köztük Belgiumban és Németországban is. A közös bennük: a maradék rizs, tészta vagy hús órákig kint maradt, és Bacillus cereus baktériummal szennyeződött. Ez a kórokozó hő- és hidegtűrő, és képes akár halálos mérget termelni.
A sült rizs szindróma egy baktérium (Bacillus cereus) által kiváltott ételmérgezés, amely tipikusan főtt rizs vagy tészta elfogyasztása után jelentkezik. Akkor alakul ki, ha az ételt nem hűtik le időben, és a baktérium elszaporodik, majd toxint termel. Ez a toxin rövid időn belül hányást, hasmenést, súlyos esetben máj- és agykárosodást is okozhat – írja a Bild.
A Bacillus cereus spórái porból vagy földből kerülnek az ételbe. Főzés után nem pusztulnak el, és ha az étel szobahőmérsékleten marad, akár néhány óra alatt elszaporodnak. A baktérium keményítőtartalmú ételeket kedvel – mint például a rizs vagy a tészta –, de húsban, tejtermékekben és levesekben is előfordulhat.
Így előzheted meg a sült rizs szindrómát:
Bár a név szerint a sült rizs a legismertebb forrás, a sült rizs szindróma bármilyen nem megfelelően tárolt ételből kialakulhat. Tészta, hús, leves, sőt fagylalt is lehet fertőzött.
A WHO szerint évente 420 ezer ember hal meg ételfertőzés következtében.
