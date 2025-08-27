Egy gyakori konyhai hiba, amit sokan elkövetnek: súlyos következménye lehet

A sült rizs szindróma első hallásra furcsa névnek tűnhet, de nagyon is komoly problémát takar. Egy kínai étteremben történt eset után kapta a nevét, de azóta rengeteg hasonló történet látott napvilágot szerte a világon – köztük Belgiumban és Németországban is. A közös bennük: a maradék rizs, tészta vagy hús órákig kint maradt, és Bacillus cereus baktériummal szennyeződött. Ez a kórokozó hő- és hidegtűrő, és képes akár halálos mérget termelni.

A nem megfelelően tárolt főtt vagy sült rizs akár halálos is lehet – ez a sült rizs szindróma lényege Fotó:Christopher Alvarenga/Unsplash

Hogyan válhat a sült rizs veszélyessé a Bacillus cereus miatt?

A sült rizs szindróma egy baktérium (Bacillus cereus) által kiváltott ételmérgezés, amely tipikusan főtt rizs vagy tészta elfogyasztása után jelentkezik. Akkor alakul ki, ha az ételt nem hűtik le időben, és a baktérium elszaporodik, majd toxint termel. Ez a toxin rövid időn belül hányást, hasmenést, súlyos esetben máj- és agykárosodást is okozhat – írja a Bild.

A Bacillus cereus spórái porból vagy földből kerülnek az ételbe. Főzés után nem pusztulnak el, és ha az étel szobahőmérsékleten marad, akár néhány óra alatt elszaporodnak. A baktérium keményítőtartalmú ételeket kedvel – mint például a rizs vagy a tészta –, de húsban, tejtermékekben és levesekben is előfordulhat.

A betegség két formában jelenhet meg:

Hányásos forma – 30 perctől 6 óráig jelentkezik az evés után, cereulid toxintól. Súlyos esetben májkárosodást is okozhat. Hasmenéses forma – 6–24 órán belül jelentkezik, hasi görcsökkel, vizes hasmenéssel.

Ezek az ételek különösen veszélyesek:

főtt vagy sült rizs

tészta (különösen tejszínes vagy olajos)

húsételek (sült vagy főtt formában)

levesek és raguk

tejes desszertek, fagylalt

Így előzheted meg a sült rizs szindrómát:

Főzés előtt mindig moss kezet, használj tiszta vágódeszkát, kést.

Az elkészült ételt legfeljebb 2 órán belül hűtőbe kell tenni.

Ha az étel 4 óránál tovább volt kint, inkább dobd ki.

Fogyasztás előtt forrósítsd át legalább 75 °C-ra.

Bár a név szerint a sült rizs a legismertebb forrás, a sült rizs szindróma bármilyen nem megfelelően tárolt ételből kialakulhat. Tészta, hús, leves, sőt fagylalt is lehet fertőzött.