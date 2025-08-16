Így tisztítsa meg a sütőt vegyszerek nélkül

A sütő a konyha egyik leggyakrabban használt eszköze, így idővel óhatatlanul is felhalmozódnak benne az ételmaradékok és zsíros lerakódások. Ezek nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem befolyásolhatják az elkészített ételek ízét, és akár a készülék élettartamát is csökkenthetik.
A hagyományos tisztítószerek gyakran tele vannak agresszív vegyi anyagokkal, amelyek irritálhatják a bőrt és a légutakat, ráadásul nem túl környezetbarát megoldások. Szerencsére van egy természetes alternatíva, amellyel a sütő tisztítása gyors és biztonságos: a citrom.
A citrom savtartalma hatékonyan oldja a zsírt és a ráégett szennyeződéseket, miközben friss illatot hagy maga után. Ehhez nincs szükség másra, csak néhány egyszerű eszközre: