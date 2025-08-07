Botrányos farmerek – új ellenséget talált a woke-mozgalom

Újabb woke-láz tört ki az USA-ban. A „haladó szelleműek” ezúttal az American Eagle ruházati lánc farmerreklámjában találtak okot a felháborodásra. Pontosabban abban, hogy a hirdetés a következő szójátékkal élt: a „jeans” (farmer) szó kiejtése megegyező a „genes”-ével, ami géneket jelent.

Sydney Sweeney

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney genetikája csapta ki a biztosítékot

A reklámkampány modellje Sydney Sweeney amerikai színésznő, aki farmeröltözetben pózol a képeken, és azt mondja:

A gének a szülőktől öröklődnek az utódokra, és gyakran meghatározzák a tulajdonságokat, például a hajszínt, a személyiséget, sőt még a szemszínt is. Az én farmerem kék.”

Mindebbe a progresszívek azt látják bele, hogy a hirdetés rasszista, sőt az eugenika eszméit népszerűsíti. Az eugenika egy régi, utópista társadalomfilozófiai irányzat, amely az öröklődő tulajdonságok javítására törekszik, akár az utódok fejlődésének genetikai úton történő irányításával. Vagyis a fajnemesítéshez hasonló elveket követve hozna létre „tökéletesebb” emberi egyedeket. Noha minderről egy szó sem esik a reklámban, a woke-hívők szerint már önmagában az is rasszista felhangot ad a hirdetésnek, hogy Sydney Sweeney szőke hajú és kék szemű, vagyis az „árja fajt” képviseli.

A közösségi platformok bugyraiból kiindult felháborodás pillanatok alatt átterjedt az amerikai sajtóra, amelynek jelentős része az elmúlt napokban a világ legfontosabb eseményeként írt a reklámkampányról. Még Donald Trumpot is reagáltatták az „ügyre”, aki iróniával kezelte a felhajtást: először megkérdezte az újságírót, hogy Sydney Sweeney republikánus szavazó-e, s miután erre igenlő választ kapott, azt mondta, „akkor imádom a reklámját”.

A YouGov nevű közvélemény-kutató pedig arról készített felmérést, hogy az általuk megkérdezett különböző korcsortok képviselői milyen arányban találják elfogadhatónak vagy vállalhatatlannak a reklámszlogent, ennek az eredménye pedig újabb lendületet adott a történetnek. A tengerentúli sajtó most arról cikkezik, hogy a legfiatalabb, 18-29 éves korosztály, vagy a reklám által leginkább megcélozni kívánt fogyasztó réteg utasítja el legnagyobb arányban a hirdetés szövegét. Mindeközben az American Eagle részvényei szárnyalnak.