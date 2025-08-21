A levegőben villantotta meg dús kebleit Sydney Sweeney – fotó

Sydney Sweeney, a mai nap szexszimbóluma, egyenesen az extrém sportok világába lépett, amikor a Red Bull Air Force csapatával együtt végrehajtott egy 3000 méteres ejtőernyős ugrást – írja a Jutarnji.

Sydney Sweeney ejtőernyővel ugrik 3000 méterről – fotó: Jutarnji / Instagram/ Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ugrása az Instagramon azonnal népszerűvé vált

A felvétel azonnal nagy sikert aratott az Instagramon. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy a pilótaoverálja enyhén kigombolódott, így sok rajongó többször is megnézte a videót. A kaland során Sydney Sweeney elmondta, hogy ez élete legizgalmasabb élménye volt. A közönség világszerte csodálja a bátor színésznő teljesítményét.