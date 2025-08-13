Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Sylvester Stallone

Ki nem találja, kiket jutalmazott Donald Trump

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Donald Trump idén is bejelentette a rangos Kennedy Központ díjazottjait, akik az amerikai kultúra kiemelkedő alakjai. Sylvester Stallone mellett Gloria Gaynor, a KISS rockegyüttes, George Strait és Michael Crawford is átveheti az elismerést. A gála házigazdája maga az elnök lesz, aki az intézmény teljes megújulását ígéri.
Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a KISS rockegyüttes is a washingtoni Kennedy Központ idei díjazottjai között van – a neveket Donald Trump amerikai elnök jelentette be, aki a jórészt szövetségi finanszírozású kulturális központ igazgatóságának is az elnöke. 

Sylvester Stallone Golden Globe-díjas színész, filmrendező
Fotó: DAVID BECKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Potomac folyó partján álló intézményben tartott eseményen az elnök bejelentette, hogy 

Sylvester Stallone színész-rendező, Gloria Gaynor énekesnő, és a KISS zenekar mellett George Strait, country-énekes, valamint Michael Crawford színész-énekes részesül idén a Kennedy Center Honors kitüntetésben.  

Az elnök egyben közölte, hogy elfogadta a felkérést arra, hogy ő legyen az év végén tartott díjátadó gála és showműsor házigazdája.  

Donald Trump azt ígérte, hogy teljes mértékben megújítják a Kennedy Központ infrastruktúráját, hogy az intézmény „koronaékszere legyen” az Egyesült Államok művészetének és kultúrájának. Hozzátette, hogy a központ meghatározó helyszíne lesz a következő egy év ünnepségsorozatának, amit az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából tartanak országszerte.  

A Kennedy Központot (hivatalos nevén John F. Kennedy Emlékközpont az Előadóművészetekért - John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts) a néhai elnök kezdeményezésére hozták létre annak érdekében, hogy az Egyesült Államoknak legyen egy kiemelt kulturális intézménye. Működését részben szövetségi forrásokból finanszírozzák, ami egyedülállóvá teszi az országban.  

A központ 30 méter magas, 190 méter hosszú és csaknem 100 méter széles épületében helyet kap hangversenyterem, operaszínház, drámai színház, tucatnyi további kisebb előadóterem, valamint kiállítások megtartására alkalmas terek és oktatótermek.  

A Kennedy Center Honors kitüntetés az intézmény éves díja, ami lakossági ajánlásra a központ vezető testülete és díjbizottsága ítél oda 1978 óta.  

Az elmúlt közel öt évtizedben a több mint 250 díjazott között volt Fred Astaire, Ella Fitzgerald, Leonard Bernstein, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Paul Newman, B.B. King, Bob Dylan, Clint Eastwood, és zenekarként a Led Zeppelin. 

 

 

