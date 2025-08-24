Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autópálya használat

Egy apró hiba, és nyakadon a több száz eurós bírság: így szívatják az autósokat Európában

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ugyan lassan már vége a nyárnak, azonban akadnak olyanok, akik még csak most indulnak Európai utazásokra. A nyaralás során azonban nemcsak a táj szépségei és a kulturális élmények várnak ránk, hanem a különböző országok eltérő közlekedési és életmódbeli szabályok is, amelyek megszegése súlyos bírságokat vonhat maga után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autópálya használatbírságszabályEurópai Unió

Az autópálya-használat területén szinte minden ország saját szabályokat követ. Magyarországon és több kelet-európai országban (például Romániában, Szlovákiában) elektronikus matrica rendszer működik. Szlovákiában azonban már előzetes regisztráció szükséges, míg Ausztriában akár 120 eurós pótdíj is kiszabható, ha elmulasztjuk a díjfizetést. Németországban a személyautók díjmentesen közlekedhetnek, míg Olaszországban, Franciaországban és Horvátországban kapus rendszer működik.

szabályok
Az autópálya-használat területén szinte minden ország saját szabályokat ír elő
Fotó: KZ/FMH

Az sem mindegy, hogyan vezetünk. Ausztriában például szigorúan ellenőrzik a követési távolságot: 130 km/h-nál minimum 7 métert kell hagyni az előttünk haladó és a saját autónk között. Ha ezt nem tartjuk be, komoly büntetésre számíthatunk.

Átlagsebesség és meglepő szabályok Olaszországtól Franciaországig

Olaszországban az autópályák jelentős részén az átlagsebességet is mérik, így a gyorshajtás kikerülése szinte lehetetlen. Franciaországban a jobbra tartás elmulasztása miatt akár ki is állíthatják a járművet a forgalomból.

De akadnak igazán szokatlan szabályok is: Franciaországban, Spanyolországban és Svájcban a szemüveges sofőröknek mindig tartalék szemüveget kell maguknál tartaniuk. Ennek hiánya szintén bírságot vonhat maga után. A gyermekek biztonsága is eltérő módon szabályozott: a legtöbb országban csak 135 cm feletti gyerek ülhet ülésmagasító nélkül, de bizonyos helyeken még magasabb követelményeket állítanak fel.

Bírságok az Európai Unióban

Bár sokan azt gondolják, hogy az Európai Unió egységes szabályozást kínál a közlekedésben, valójában ez nincs így. 

A büntetések nagyságát minden ország maga határozza meg. Az unióban kölcsönös jogsegély érvényes, így a gyorshajtás, ittas vezetés vagy a mobiltelefon szabálytalan használata miatt kiszabott bírság külföldön is érvényesíthető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!