Egy apró hiba, és nyakadon a több száz eurós bírság: így szívatják az autósokat Európában

Az autópálya-használat területén szinte minden ország saját szabályokat követ. Magyarországon és több kelet-európai országban (például Romániában, Szlovákiában) elektronikus matrica rendszer működik. Szlovákiában azonban már előzetes regisztráció szükséges, míg Ausztriában akár 120 eurós pótdíj is kiszabható, ha elmulasztjuk a díjfizetést. Németországban a személyautók díjmentesen közlekedhetnek, míg Olaszországban, Franciaországban és Horvátországban kapus rendszer működik.
Az sem mindegy, hogyan vezetünk. Ausztriában például szigorúan ellenőrzik a követési távolságot: 130 km/h-nál minimum 7 métert kell hagyni az előttünk haladó és a saját autónk között. Ha ezt nem tartjuk be, komoly büntetésre számíthatunk.
Olaszországban az autópályák jelentős részén az átlagsebességet is mérik, így a gyorshajtás kikerülése szinte lehetetlen. Franciaországban a jobbra tartás elmulasztása miatt akár ki is állíthatják a járművet a forgalomból.
De akadnak igazán szokatlan szabályok is: Franciaországban, Spanyolországban és Svájcban a szemüveges sofőröknek mindig tartalék szemüveget kell maguknál tartaniuk. Ennek hiánya szintén bírságot vonhat maga után. A gyermekek biztonsága is eltérő módon szabályozott: a legtöbb országban csak 135 cm feletti gyerek ülhet ülésmagasító nélkül, de bizonyos helyeken még magasabb követelményeket állítanak fel.
Bár sokan azt gondolják, hogy az Európai Unió egységes szabályozást kínál a közlekedésben, valójában ez nincs így.
A büntetések nagyságát minden ország maga határozza meg. Az unióban kölcsönös jogsegély érvényes, így a gyorshajtás, ittas vezetés vagy a mobiltelefon szabálytalan használata miatt kiszabott bírság külföldön is érvényesíthető.