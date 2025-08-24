Egy apró hiba, és nyakadon a több száz eurós bírság: így szívatják az autósokat Európában

Az autópálya-használat területén szinte minden ország saját szabályokat követ. Magyarországon és több kelet-európai országban (például Romániában, Szlovákiában) elektronikus matrica rendszer működik. Szlovákiában azonban már előzetes regisztráció szükséges, míg Ausztriában akár 120 eurós pótdíj is kiszabható, ha elmulasztjuk a díjfizetést. Németországban a személyautók díjmentesen közlekedhetnek, míg Olaszországban, Franciaországban és Horvátországban kapus rendszer működik.

Fotó: KZ/FMH

Az sem mindegy, hogyan vezetünk. Ausztriában például szigorúan ellenőrzik a követési távolságot: 130 km/h-nál minimum 7 métert kell hagyni az előttünk haladó és a saját autónk között. Ha ezt nem tartjuk be, komoly büntetésre számíthatunk.

Átlagsebesség és meglepő szabályok Olaszországtól Franciaországig

Olaszországban az autópályák jelentős részén az átlagsebességet is mérik, így a gyorshajtás kikerülése szinte lehetetlen. Franciaországban a jobbra tartás elmulasztása miatt akár ki is állíthatják a járművet a forgalomból.

De akadnak igazán szokatlan szabályok is: Franciaországban, Spanyolországban és Svájcban a szemüveges sofőröknek mindig tartalék szemüveget kell maguknál tartaniuk. Ennek hiánya szintén bírságot vonhat maga után. A gyermekek biztonsága is eltérő módon szabályozott: a legtöbb országban csak 135 cm feletti gyerek ülhet ülésmagasító nélkül, de bizonyos helyeken még magasabb követelményeket állítanak fel.

Bírságok az Európai Unióban

Bár sokan azt gondolják, hogy az Európai Unió egységes szabályozást kínál a közlekedésben, valójában ez nincs így.