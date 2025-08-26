Hírlevél

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Uluru

Három hónappal a nyaralás után kapták a szabálysértéseket felsoroló e-mailt

Egy ausztrál pár döbbenten olvasta a hivatalos e-mailt, amely három hónappal az Uluru - Kata Tjuta Nemzeti Parkban tett látogatásuk után érkezett. A levélben 20 szabálysértés gyanúját részletezték, amelyek állítólag a kulturálisan érzékeny területeken történő fotózás és tartalommegosztás miatt történtek.
Britt és Tim Cromie, ismert ausztrál utazó bloggerek, azt hitték, hogy Uluru környéki kirándulásuk gondtalan élményként marad meg az emlékeikben – egészen addig, amíg három hónappal később meg nem kapták azt az e-mailt, amelyben részletesen felsorolták a lehetséges szabálysértéseket. Összesen 20 külön pontban írták le, milyen irányelveket szeghettek meg, amikor képeket és videókat töltöttek fel Instagramra és YouTube-ra.

Szabálysértés lehet már az is, ha engedély nélkül osztunk meg fotót az Uluru egyes részeiről. Fotó: SAEED KHAN / AFP
Szabálysértés lehet már az is, ha engedély nélkül osztunk meg fotót az Uluru egyes részeiről. Fotó: SAEED KHAN / AFP

A szabálysértés lényege abban rejlett, hogy az Uluru - Kata Tjuta Nemzeti Park bizonyos részein szigorúan tilos fényképeket készíteni és publikálni. A park irányelvei szerint ezek a sziklák és formák a helyi Aṉangu őslakos közösség számára szent jelentéssel bírnak – hasonlóak a vallási szentírásokhoz –, így csak meghatározott személyek tekinthetik meg azokat, és nem kerülhetnek nyilvános felületekre.

@aurelieaimassi The flight over Uluru 🧡 #australia #pvt #pvtaustralie #uluru #redcenter #sunsets #travel #fligh ♬ Luminary - Joel Sunny

Nem minden felvétel megengedett – könnyen lehet belőle szabálysértés

Bár a park számos területén szabad a fényképezés, minden olyan esetben, amikor a képek vagy videók nyilvánosan kerülnek megosztásra – például újságírók, bloggerek vagy influenszerek által –, kötelező engedélyt kérni. Britték azonban erről nem tudtak, és mivel nem rendelkeztek előzetes engedéllyel, szabálysértésnek minősült a tevékenységük.

Miután tudomást szereztek a helyzetről, azonnal intézkedtek: utólag benyújtották az engedélykérelmet, befizették a díjat, és törölték az érintett tartalmakat minden platformról. Posztjukban hangsúlyozták, hogy tisztelik a helyet, az ott élő közösséget és a kultúrát – de meglepődtek azon, hogy a 20 szabálysértés között olyan pontok is voltak, amelyeket nehezen értelmeztek.

Szabálysértés vagy túlszabályozás? Egy kérdés, amit sok utazó feltehet magának

A történet jól mutatja, mennyire könnyen lehet – akár akaratlanul is – szabálysértést elkövetni, ha az utazók nem tájékozódnak előre a helyi szabályokról. Az Uluru egy spirituálisan kiemelkedően fontos helyszín, amelyet szigorú kulturális védelem övez. Aki ide utazik, annak nemcsak természeti szépségekben lehet része, hanem felelősség is nehezedik rá: tiszteletben kell tartani a helyi közösség hagyományait és szabályait.

Korábban már írtunk róla, hogy Ausztráliában nem mindig a legnyilvánvalóbb dolog jelent veszélyt.

 

