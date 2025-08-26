Ezekre a tünetekre figyeljen: évről évre nő a szájrák eseteinek száma!

A szájrák egyik legfontosabb jellemzője, hogy a korai tünetek gyakran ártalmatlannak tűnnek, például apró fekélyek vagy afták formájában jelentkeznek. Az Express információi szerint bár a legtöbb szájfekély két héten belül magától elmúlik, három hétnél tovább tartó panasz esetén mindenképpen orvosi kivizsgálás javasolt.
Különösen fontos a rendszeres önellenőrzés, főként dohányosok és alkoholfogyasztók esetében, mivel ezek növelhetik a szájrák kialakulásának kockázatát.
A szájrák tünetei közé tartozhatnak:
Tavaly 10 825 embernél diagnosztizáltak szájrákot az Egyesült Királyságban, és 3 637 beteg veszítette életét. A Mouth Cancer Foundation szerint azonban mindössze öt felnőttből egy ismeri a betegség fő tüneteit.
A szakértők javasolják, hogy minden szokatlan változást – például a nyelv, az ajkak belső felületének vizsgálatát – komolyan vegyünk.