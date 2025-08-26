Ezekre a tünetekre figyeljen: évről évre nő a szájrák eseteinek száma!

A szájrák egyik legfontosabb jellemzője, hogy a korai tünetek gyakran ártalmatlannak tűnnek, például apró fekélyek vagy afták formájában jelentkeznek. Az Express információi szerint bár a legtöbb szájfekély két héten belül magától elmúlik, három hétnél tovább tartó panasz esetén mindenképpen orvosi kivizsgálás javasolt.

A szájrák korai jelei közé tartozhatnak a három hétnél tovább tartó sebek

Fotó: Unsplash

Különösen fontos a rendszeres önellenőrzés, főként dohányosok és alkoholfogyasztók esetében, mivel ezek növelhetik a szájrák kialakulásának kockázatát.

Milyen tünetekre kell figyelni szájrák esetén?

A szájrák tünetei közé tartozhatnak:

szokatlan, tartós csomók és dudorok a szájban vagy a nyakon, megmagyarázhatatlan fájdalom és nyelési nehézség, indokolatlan fogyás, rekedt hang, piros vagy fehér foltok a szájban.

Tavaly 10 825 embernél diagnosztizáltak szájrákot az Egyesült Királyságban, és 3 637 beteg veszítette életét. A Mouth Cancer Foundation szerint azonban mindössze öt felnőttből egy ismeri a betegség fő tüneteit.