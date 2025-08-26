Hírlevél

Ezekre a tünetekre figyeljen: évről évre nő a szájrák eseteinek száma!

Sokan figyelmen kívül hagyják a mindennapi szájpanaszokat, pedig apró jelek is komoly figyelmeztetést hordozhatnak. A szájrák esetében a korai felismerés kulcsfontosságú, ezért érdemes odafigyelni a változásokra, még akkor is, ha elsőre ártalmatlannak tűnnek.
A szájrák egyik legfontosabb jellemzője, hogy a korai tünetek gyakran ártalmatlannak tűnnek, például apró fekélyek vagy afták formájában jelentkeznek. Az Express információi szerint bár a legtöbb szájfekély két héten belül magától elmúlik, három hétnél tovább tartó panasz esetén mindenképpen orvosi kivizsgálás javasolt.

szájrák
A szájrák korai jelei közé tartozhatnak a három hétnél tovább tartó sebek
Fotó: Unsplash

Különösen fontos a rendszeres önellenőrzés, főként dohányosok és alkoholfogyasztók esetében, mivel ezek növelhetik a szájrák kialakulásának kockázatát.

Milyen tünetekre kell figyelni szájrák esetén?

A szájrák tünetei közé tartozhatnak:

  1. szokatlan, tartós csomók és dudorok a szájban vagy a nyakon,
  2. megmagyarázhatatlan fájdalom és nyelési nehézség,
  3. indokolatlan fogyás,
  4. rekedt hang,
  5. piros vagy fehér foltok a szájban.

A szakértők javasolják, hogy minden szokatlan változást – például a nyelv, az ajkak belső felületének vizsgálatát – komolyan vegyünk.

Tavaly 10 825 embernél diagnosztizáltak szájrákot az Egyesült Királyságban, és 3 637 beteg veszítette életét. A Mouth Cancer Foundation szerint azonban mindössze öt felnőttből egy ismeri a betegség fő tüneteit.

 

