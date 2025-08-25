Nyaralás helyett infúzió és hányás: óriási pánik tört ki egy spanyol szállodában

A népszerű Izan Cavanna Hotel vendégei közül legalább 20 embert szalmonella fertőzés gyanújával kórházba kellett szállítani, köztük egy 15 hónapos csecsemőt és több gyermeket is. A szombati büféebéd után tömegesen jelentkeztek a szalmonella tünetei, mint a hányás, hasmenés, láz, émelygés és gyengeség. A hotel területén ideiglenes tábori kórházat is kialakítottak, mivel az ott tartózkodó körülbelül 800 vendég közül már több mint százan lettek rosszul.

A szalmonella tünetei miatt több vendéget is kórházba szállítottak a Costa del Sol üdülőhelyéről.Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Szalmonella tünetek néhány órán belül – terhes nő is kórházba került

A szalmonella fertőzés tünetei rendszerint hirtelen jelentkeznek, gyakran már néhány órával a fertőzött étel elfogyasztása után. A betegek többsége a közeli Santa Lucia kórházba került Cartagenában, köztük az a nyolcadik hónapban járó terhes nő is, akinek férje dühösen nyilatkozott a hotel kommunikációjának hiányáról:

Hajnali fél ötkor mentem el a szállodából, azóta sem kaptam választ a hívásaimra, a feleségem holmijai még mindig a szobában vannak.

A vendégek szerint a fertőzést halételek és spenótos tészta okozhatta, különösen egy gyanús mártással tálalt ravioli. Egy spanyol nő elmondta: A lányomat a kórházból engedték ki, pedig még mindig lázas volt és kiszáradt. Magára hagyták a parkolóban, teljesen legyengülve.” Egy másik vendég szerint barátnője azóta sem tudott kikelni az ágyból, miután egyedül ő evett a halételből.

A hotel weboldalán és közösségi média felületein továbbra sem jelent meg hivatalos közlemény az incidensről. Vasárnap reggel még egy koktélreklámot posztoltak, miközben a vendégek közül sokan panaszt tettek, és idő előtt elhagyták a szállodát. Egyes újonnan érkezett turisták nem is tudtak az eseményekről, és ugyanúgy részt vettek a vasárnapi büféebéden – mielőtt azt bezárták volna.