Szörnyű járvány tört ki egy spanyol szállodában, már közel 200 beteg van

Tovább emelkedett a népszerű spanyolországi tengerparti üdülőhelyen, La Mangán a Izan Cavanna Hotel nevű szállodában kitört szalmonellajárvány betegeinek száma. A hatóságok hivatalos közlésein alapuló friss híradások szerint a korábbi 100-ról 190-re nőtt azoknak a száma, akiknél kimutatták a kórokozót, miközben 19 embert állapotuk súlyossága miatt továbbra is kórházban ápolnak.

A szalmonella baktériuma egy laborfelvételen

Fotó: Unsplash

Egyelőre nem sikerült megfékezni a szalmonellajárványt

Egyelőre nem sikerült megfékezni az olykor szörnyű, súlyos betegséget okozó szalmonellafertőzés terjedését. A szalmonellafertőzés komoly egészségügyi kockázat. A fertőzés egyeseknél akár tünetmenes is lehet, de másoknál akár halállal is végződhet. Általában az élelmiszerekhez köthetően bukkan fel, miként az Origo megírta, nemrég az Egyesült Államokban egy tojásszállítmánynál azonosították a kórokozó jelenlétét.

A La Manga-i Izan Cavanna Hotelben történt járványkitörés legfrissebb adatait a Regionális Egészségügyi Minisztérium Járványügyi Szolgálatának jelentése erősítette. Eközben az egészségügyi és járványügyi szakemberek továbbra is vizsgálják, mi vezetett a tömeges megbetegedéshez. A most rendelkezésre álló információk szerint a fertőzés góca ez alkalommal is a konyhai, élelmiszerekkel végzett tevékenységekhez köthető.

A spanyol Sur.es beszámolója szerint szalmonella baktériumot azonosítottak azokban a mintákban, amelyeket még a múlt hét végén a szállodában felszolgált ételekből vettek, valamint a személyzet azon tagjainál is kimutatták a jelenlétét, akik kapcsolatba kerültek az élelmiszerrel.

Emellett a hatóságok olyan konyhai hiányosságokat is észleltek, melyek kapcsán közegészségügyi szabálysértési eljárást indítottak a szálloda ellen.

A spanyol lap úgy tudja, hogy a vizsgálatokat folytatják a szakemberek, az eddigi eredmények alapján a felhasznált élelmiszerek, étel-alapanyagok, valamint a konyhai felületekre és eszközökre koncentrálnak. A szalmonella makacs baktérium, így jelenlétét a hatóságok most is meg tudják állapítani.

Eljárást indítottak a szálloda ellen: