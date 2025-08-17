Már készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen, de Zelenszkij újabbat követel

Ismét kiállt Ukrajna uniós csatlakozása mellett Ursula von der Leyen. Az ukrán elnökkel tartott brüsszeli sajtótájékoztatón az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: „szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében”. A brüsszeli politikus bejelentést tett az oroszok elleni újabb szankcióról is.

Készül az új szankciós csomag, de Volodimir Zelenszkij máris újabbat követel

Az EU továbbra is támogatja Ukrajna EU-tagsághoz vezető útját, ami önmagában is egyfajta biztonsági garancia”

– mondta. A Magyar Nemzet cikkében felidézi: az elnök üdvözölte egyúttal, hogy Donald Trump hajlandónak mutatkozott arra, hogy hozzájáruljon az 5. cikkben foglalt biztonsági garanciákhoz Ukrajna számára. „Az EU-t is magában foglaló koalíció pedig készen áll arra, hogy vállalja a részét” – mondta Von der Leyen.

Jön a 19. szankciós csomag

Európa továbbra is fenntartja Oroszországgal kapcsolatban a diplomáciai-gazdasági nyomást – fogalmazott az EB elnöke, bejelentve, hogy már dolgoznak a 19. szankció előkészítésén, amely szeptember elején fog megjelenni.

Ursula von der Leyen kijelentette, hogy „a szankciók hatékonyak”.

Zelenszkij további szankciókat követel

Az ukrán elnök szerint Putyinnak „sok követelése van”, de Ukrajna nem ismeri mindet.

Zelenszkij arra az esetre, ha Oroszország elutasítaná a háromoldalú találkozót, újabb szankciókat követelt.

A NATO 5. cikkelyét és az EU-csatlakozást is a biztonsági garanciák részének tekintjük – mondta.