Furcsa daganatokat okozó járvány kitörésétől rettegnek

A DailyMail információi alapján az elmúlt hónapokban New York, Pennsylvania és Wisconsin államaiban számos torz szarvast fényképeztek le. Az állatok testén megjelenő elváltozásokat a szakértők szarvas bőrfibrómának, közismertebb nevén szarvasszemölcsnek azonosították. Ez egy vírusos eredetű betegség, amely sajnos az Egyesült Államok szinte minden részén jelen van a szarvaspopulációkban.

Egyre több a horrorállat: most a mutáns szarvas jelent meg Amerikában

Fotó: Reddit

Hogyan terjed a szarvasokat sújtó betegség?

A vírus elsősorban vérszívó rovarok – például szúnyogok és kullancsok – csípésein keresztül jut át egyik állatról a másikra. Ha egy fertőzött szarvas véréből táplálkoznak, majd utána egy egészséges példányt csípnek meg, könnyen továbbadják a kórokozót. Ezért a melegebb hónapokban, amikor a rovarok száma jelentősen megnő, a fertőzések száma is emelkedik.

Szarvas szemölcsök: szezonális veszély

A washingtoni Hal- és Vadvédelmi Hivatal figyelmeztetett: a szarvas bőrfibrómák leggyakrabban a nyár végén és ősszel jelennek meg, mivel ebben az időszakban a rovarcsípések is sokkal gyakoribbak. Bár a betegség elsősorban az állatokat veszélyezteti, a látvány, ahogy torz testű szarvasok bukkannak fel erdőkben és városközeli területeken, sokakat megrémít.

