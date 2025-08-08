Utasok csépelték agyon a metrón meztelenkedő szatírt

Egy megrázó eset történt London keleti részén, az Upton Park állomásnál: egy jól öltözött férfi a nyilvánosság előtt kezdett vetkőzni a zsúfolt metrókocsiban, ahol több gyermek is tartózkodott. A szatír előbb kiabálni kezdett, majd lehúzta a nadrágját, az övét pedig a nyaka köré csavarta. Alsóteste szabadon volt, ami az utasok körében megdöbbenést és undort váltott ki – írja a Daily Mail.

Fotó: Daily Mail

Szatír okozott pánikot a metrón – az utasok intézkedtek

Egy utas azonnal felszólította a férfit, hogy hagyja el a szerelvényt, ám az trágár szavakkal válaszolt. Mivel a helyzet nem oldódott meg, egy csoport utas összefogott, és fizikai erővel távolította el a férfit. Dulakodás alakult ki, az utasok lefogták, elvették az övét, majd a padlóra teperték és leszállították a metró peronjára, ahol egy szolgálaton kívüli rendőr végül intézkedett.

A férfit a brit közlekedési rendőrség a mentális egészségügyi törvény alapján kórházba szállíttatta. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, amely ismét rávilágít a londoni metró biztonsági kihívásaira – különösen a nyári szünet idején, amikor sok gyermek is használja a közösségi közlekedést.