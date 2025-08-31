A világ leghíresebb szellemvárosai már fotókon is rémisztőek, nemhogy a valóságban

A szellemváros élmény egyszerre hátborzongató és lenyűgöző: egy hely, ahol a természet visszahódította az emberi építményeket, és ahol a csend többet mond, mint ezer szó – írja az Express cikke.

A szellemvárosok világszerte a történelem dermesztő mementói – üres utcák, omladozó épületek és hátborzongató csend fogadja az utazókat.

Fotó: Unsplash

A leghátborzongatóbb szellemvárosok a világban

Hashima (Japán)

Az apró japán szigetet a Mitsubishi vásárolta meg 1890-ben, és szénbányászat céljából várost épített rá. A betonmonstrumokban több mint ötezren éltek, ám 1974-re mindenki elhagyta a szigetet. A komor épületek ma turistalátványossággá váltak, sőt James Bond-filmben (Skyfall) is feltűntek.

About eight miles off of Nagasaki is Hashima, AKA Gunkanjima (Battleship Island). Undersea coal mines were established there in 1887 and operated until 1974. The now abandoned island is used on occasion in films including most famously, the 2012 James Bond feature, Skyfall.

Fotó: Getty Images/Mark Edward Harris

Pripjaty (Ukrajna)

A csernobili atomerőmű mellett fekvő város 1986-ban, a katasztrófa napján vált szellemvárossá. Lakói szó szerint percek alatt hagyták hátra mindenüket. A hírhedt óriáskerék ma is az egyik legismertebb jelképe a kísérteties, elnémult városnak.

Digitally generated (without the use of any A.I. tools or technologies) haunting scene of the Pripyat amusement park with the iconic Ferris wheel and deteriorating structures surrounded by overgrown greenery, illustrating the effects of time and neglect on urban environments. The desolate atmosphere invokes a sense of mystery and melancholy, compelling one to reflect on the histories left behind in forgotten places. The scene was created in Autodesk® 3ds Max 2025 with V-Ray 7 and rendered with photorealistic shaders and lighting in Chaos® Vantage with some post-production added.

Fotó: Getty Images/Bulgac

Pyramiden (Norvégia, Svalbard)

Ez a sarkköri település szovjet bányászvárosként virágzott, de 1998-ban teljesen elnéptelenedett. A turisták ma vezetett túrákon járhatják be az üres iskolát, étkezdét és színházat – a végén pedig egy pohár vodkával zárhatják a szellemváros felfedezését.

Coal mine in Svalbard mountain hill

Fotó: Getty Images/Mats Brynolf

Real de Catorce (Mexikó)

Az egykor virágzó ezüstbányász város ma zarándokhely és turistalátványosság. Különleges, hogy egy alagúton át lehet megközelíteni, majd lovas kísérők segítségével fedezhetik fel a látogatók a hegyek között megbújó szellemvárost, amely filmekben is gyakran feltűnt.

Mexico, San Luis Potosi, Real de Catorce, Catorce Mountain Range

Fotó: Getty Images/Jeremy Woodhouse

Kolmanskop (Namíbia)

A sivatag homokja lassan bekebelezte a várost, amely a gyémántbányák kimerülése után ürült ki. Ma a homokdűnékkel teli házak a fotósok paradicsomai. A látogatáshoz engedély szükséges, de aki belép, egészen más világba csöppen.