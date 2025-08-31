A világ leghíresebb szellemvárosai már fotókon is rémisztőek, nemhogy a valóságban

A szellemváros élmény egyszerre hátborzongató és lenyűgöző: egy hely, ahol a természet visszahódította az emberi építményeket, és ahol a csend többet mond, mint ezer szó – írja az Express cikke.
Hashima (Japán)
Az apró japán szigetet a Mitsubishi vásárolta meg 1890-ben, és szénbányászat céljából várost épített rá. A betonmonstrumokban több mint ötezren éltek, ám 1974-re mindenki elhagyta a szigetet. A komor épületek ma turistalátványossággá váltak, sőt James Bond-filmben (Skyfall) is feltűntek.
Pripjaty (Ukrajna)
A csernobili atomerőmű mellett fekvő város 1986-ban, a katasztrófa napján vált szellemvárossá. Lakói szó szerint percek alatt hagyták hátra mindenüket. A hírhedt óriáskerék ma is az egyik legismertebb jelképe a kísérteties, elnémult városnak.
Pyramiden (Norvégia, Svalbard)
Ez a sarkköri település szovjet bányászvárosként virágzott, de 1998-ban teljesen elnéptelenedett. A turisták ma vezetett túrákon járhatják be az üres iskolát, étkezdét és színházat – a végén pedig egy pohár vodkával zárhatják a szellemváros felfedezését.
Real de Catorce (Mexikó)
Az egykor virágzó ezüstbányász város ma zarándokhely és turistalátványosság. Különleges, hogy egy alagúton át lehet megközelíteni, majd lovas kísérők segítségével fedezhetik fel a látogatók a hegyek között megbújó szellemvárost, amely filmekben is gyakran feltűnt.
Kolmanskop (Namíbia)
A sivatag homokja lassan bekebelezte a várost, amely a gyémántbányák kimerülése után ürült ki. Ma a homokdűnékkel teli házak a fotósok paradicsomai. A látogatáshoz engedély szükséges, de aki belép, egészen más világba csöppen.