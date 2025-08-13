Szennyezett szendvics okozta több ember halálát, egy kisfiú még az életéért küzd

Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – tájékoztat a Metro.
A 45 éves Tamara D’Acunto az intenzív osztályon hunyt el, miután az érintett büfében vett ebédet. A kórház megerősítette, hogy a nő halálát botulizmus okozta.
Az olasz hatóságok közölték, hogy a környéken több mint 17 ember került kórházba, megbetegedésük összefüggésbe hozható ugyanazzal a mozgó büfével.
Az elmúlt napokban több haláleset is történt a botulizmus miatt. A 38 éves Roberta Pitzalis Szardínián hunyt el, miután egy gasztrofesztiválon szennyezett guacamolét fogyasztott. A nőt kórházba szállították, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A kórház később itt is megerősítette, hogy botulizmus okozta a halálesetet.
Ugyanezen a fesztiválon egy 11 éves kisfiú is fogyasztott a guacamoléból, miután rosszul lett, mentőhelikopter szállította kórházba. Az állapota jelenleg stabil, de még nincs túl az életveszélyen.
A hatóságok vizsgálatot indítottak a botulizmus ijesztő terjedésének kapcsán. A nyomozók lefoglalták a büfékben található élelmiszereket, és vizsgálják a kocsik higiéniáját is.
A botulizmus a legsúlyosabb ételmérgezés, amit a Clostridium botulinum nevű baktérium okoz. A baktérium mérge, a botulinum toxin az idegrendszert támadja, és gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha nem kezelik időben.
A fertőzés leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed, főleg olyan termékeken, amelyek nem megfelelően tartósítottak vagy konzerváltak.