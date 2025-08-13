Szennyezett szendvics okozta több ember halálát, egy kisfiú még az életéért küzd

Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – tájékoztat a Metro.

Fertőzött szendvics okozta több ember halálát, egy kisfiú még az életéért küzd (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 45 éves Tamara D’Acunto az intenzív osztályon hunyt el, miután az érintett büfében vett ebédet. A kórház megerősítette, hogy a nő halálát botulizmus okozta.

Az 52 éves Luigi Di Sarno Diamante városában vásárolt ugyanabból a food truckból, a szendvics elfogyasztása után nem sokkal később ő is meghalt.

Az olasz hatóságok közölték, hogy a környéken több mint 17 ember került kórházba, megbetegedésük összefüggésbe hozható ugyanazzal a mozgó büfével.

Az elmúlt napokban több haláleset is történt a botulizmus miatt. A 38 éves Roberta Pitzalis Szardínián hunyt el, miután egy gasztrofesztiválon szennyezett guacamolét fogyasztott. A nőt kórházba szállították, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A kórház később itt is megerősítette, hogy botulizmus okozta a halálesetet.

Ugyanezen a fesztiválon egy 11 éves kisfiú is fogyasztott a guacamoléból, miután rosszul lett, mentőhelikopter szállította kórházba. Az állapota jelenleg stabil, de még nincs túl az életveszélyen.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a botulizmus ijesztő terjedésének kapcsán. A nyomozók lefoglalták a büfékben található élelmiszereket, és vizsgálják a kocsik higiéniáját is.