Rendkívüli

Újabb részletek derültek ki Demjén Ferenc súlyos balesetéről

botulizmus

Szennyezett szendvics okozta több ember halálát, egy kisfiú még az életéért küzd

Három ember meghalt súlyos ételmérgezés miatt Olaszországban. Két ember ugyanabból a food truckból vásárolt szennyezett szendvicset. Egy nő a gasztrofesztiválon fogyasztott étel miatt került kórházba, ahol később meghalt, míg egy 11 éves kisfiú még mindig az életéért küzd.
Két ember halt meg Olaszországban, miután ugyanazt a fajta kolbászos-brokkolis szendvicset fogyasztották egy olasz food truckból. Néhány nappal korábban egy nő halt meg Szardínián, miután szennyezett ételt fogyasztott egy fesztiválon – tájékoztat a Metro. 

Fertőzött szendvics okozta több ember halálát, egy kisfiú még az életéért küzd. (A kép illusztráció.)
Fertőzött szendvics okozta több ember halálát, egy kisfiú még az életéért küzd (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 45 éves Tamara D’Acunto az intenzív osztályon hunyt el, miután az érintett büfében vett ebédet. A kórház megerősítette, hogy a nő halálát botulizmus okozta. 

Az 52 éves  Luigi Di Sarno Diamante városában vásárolt ugyanabból a food truckból, a szendvics elfogyasztása után nem sokkal később ő is meghalt. 

Az olasz hatóságok közölték, hogy a környéken több mint 17 ember került kórházba, megbetegedésük összefüggésbe hozható ugyanazzal a mozgó büfével. 

Az elmúlt napokban több haláleset is történt a botulizmus miatt. A 38 éves Roberta Pitzalis Szardínián hunyt el, miután egy gasztrofesztiválon szennyezett guacamolét fogyasztott. A nőt kórházba szállították, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A kórház később itt is megerősítette, hogy botulizmus okozta a halálesetet. 

Ugyanezen a fesztiválon egy 11 éves kisfiú is fogyasztott a guacamoléból, miután rosszul lett, mentőhelikopter szállította kórházba. Az állapota jelenleg stabil, de még nincs túl az életveszélyen. 

A hatóságok vizsgálatot indítottak a botulizmus ijesztő terjedésének kapcsán. A nyomozók lefoglalták a büfékben található élelmiszereket, és vizsgálják a kocsik higiéniáját is. 

A botulizmus a legsúlyosabb ételmérgezés, amit a Clostridium botulinum nevű baktérium okoz. A baktérium mérge, a botulinum toxin az idegrendszert támadja, és gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő, ha nem kezelik időben. 

A fertőzés leggyakrabban élelmiszereken keresztül terjed, főleg olyan termékeken, amelyek nem megfelelően tartósítottak vagy konzerváltak. 

 

