Nem hiszi el, melyik szerv teljesen haszontalan az orvosok szerint

Hihetetlen, de az emberi test tele van olyan alkatrészekkel, amelyek nélkül is képesek vagyunk életben maradni. A szervek nem mindig annyira nélkülözhetetlenek, mint ahogy gondolnánk – a sebészek pedig gyakran kénytelenek „alkatrészcsere” jelleggel eltávolítani belőlük egyet-egyet.
Sokan úgy gondolják, hogy egy-egy szerv elvesztése egyet jelent a teljes életminőség romlásával, ám az orvosok szerint a szervezet elképesztően jól képes alkalmazkodni – írja a NY Post cikke. Van, amikor a hiány csak apróbb kellemetlenségeket okoz, és bizony előfordul, hogy az eltávolítás után az illető még aktívabb, egészségesebb életet élhet, mint előtte.

Hihetetlen: több szerv nélkül is teljes életet élhetünk – a vakbéltől egészen a gyomorig
Fotó: Unsplash

10 szerv, amit orvosok szerint gond nélkül el lehet veszíteni

  • Vakbél (appendix): A modern ember számára szinte teljesen haszontalan. Az orvosok szerint „a belek poros padlása” – eltávolítása után nincs maradandó következmény.
  • Epehólyag: Eltávolításával a máj közvetlenül a vékonybélbe csepegteti az epét. Pár hét alatt a szervezet hozzászokik, különösebb gond nélkül.
  • Vese: Bár kettő van, egy is bőven elég a vér szűréséhez. Az orvosok rendszeres ellenőrzést javasolnak, de tartós gyógyszerekre nincs szükség.
  • Gyomor: A test „ételdarálója”. Ha teljesen eltávolítják, az étel közvetlenül a vékonybélbe jut, ám a betegnek élete végéig vitaminpótlásra van szüksége.
  • Vékonybél: Kisebb része hiányozhat gond nélkül, de ha túl sokat kell eltávolítani, „rövidbél szindróma” lép fel – hasmenéssel, tápanyaghiánnyal és fáradtsággal.
  • Vastagbél: A víz és tápanyag felszívódásáért felelős. Eltávolítása után gyakori, híg széklet jellemző, vagy mesterséges nyílást (kolosztómát) készítenek.
  • Végbélnyílás: Eltávolítás esetén szintén kolosztómát alakítanak ki, a beteg pedig külső zsákban gyűjti a salakanyagot – de így is teljes életet élhet.
  • Nyelőcső: Ha eltávolítják, sebészek a gyomor vagy a bél egy részéből építenek új csatornát. Az étkezés nehézkesebb, de lehetséges.
  • Húgyhólyag: Ha teljesen eltávolítják, új vizeletelvezető rendszert alakítanak ki – urosztómiával vagy belső tasakkal.
  • Tüdő: Egy tüdővel is lehet élni, de a légzési kapacitás csökken, a fizikai teljesítőképesség visszaesik, és minden fertőzés veszélyesebbé válik.

 

