Nem hiszi el, melyik szerv teljesen haszontalan az orvosok szerint

Sokan úgy gondolják, hogy egy-egy szerv elvesztése egyet jelent a teljes életminőség romlásával, ám az orvosok szerint a szervezet elképesztően jól képes alkalmazkodni – írja a NY Post cikke. Van, amikor a hiány csak apróbb kellemetlenségeket okoz, és bizony előfordul, hogy az eltávolítás után az illető még aktívabb, egészségesebb életet élhet, mint előtte.

10 szerv, amit orvosok szerint gond nélkül el lehet veszíteni

Vakbél (appendix): A modern ember számára szinte teljesen haszontalan. Az orvosok szerint „a belek poros padlása” – eltávolítása után nincs maradandó következmény.

Epehólyag: Eltávolításával a máj közvetlenül a vékonybélbe csepegteti az epét. Pár hét alatt a szervezet hozzászokik, különösebb gond nélkül.

Vese: Bár kettő van, egy is bőven elég a vér szűréséhez. Az orvosok rendszeres ellenőrzést javasolnak, de tartós gyógyszerekre nincs szükség.

Gyomor: A test „ételdarálója”. Ha teljesen eltávolítják, az étel közvetlenül a vékonybélbe jut, ám a betegnek élete végéig vitaminpótlásra van szüksége.

Vékonybél: Kisebb része hiányozhat gond nélkül, de ha túl sokat kell eltávolítani, „rövidbél szindróma” lép fel – hasmenéssel, tápanyaghiánnyal és fáradtsággal.

Vastagbél: A víz és tápanyag felszívódásáért felelős. Eltávolítása után gyakori, híg széklet jellemző, vagy mesterséges nyílást (kolosztómát) készítenek.

Végbélnyílás: Eltávolítás esetén szintén kolosztómát alakítanak ki, a beteg pedig külső zsákban gyűjti a salakanyagot – de így is teljes életet élhet.

Nyelőcső: Ha eltávolítják, sebészek a gyomor vagy a bél egy részéből építenek új csatornát. Az étkezés nehézkesebb, de lehetséges.

Húgyhólyag: Ha teljesen eltávolítják, új vizeletelvezető rendszert alakítanak ki – urosztómiával vagy belső tasakkal.