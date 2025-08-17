Mit gondoltak valójában az ókori nők a szexről?

Az ókori görög költő, Szapphó verseiben elevenen jelenik meg a szerelem testi és lelki oldala, és még olyan eszközök használatáról is ír, amelyek a női örömöt szolgálták a szexben.

A szex nem volt tabu már az ókorban sem

Fotó: © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP

Az etruszk kultúrában pedig az erotikus ábrázolások mindennaposak voltak, és a szexualitást nemcsak elfogadták, hanem ünnepelték is.

Sok nő, például híres kurtizánok, a szexualitás segítségével szerzett társadalmi befolyást és gazdagságot, amiből közösségi művészeteket és rendezvényeket finanszíroztak – írja a BBC. Az irodalomban pedig olyan művek is megjelennek, mint Aristophanész Lysistrata című vígjátéka, amelyben a nők szexsztrájkkal akarnak véget vetni a háborúnak, rámutatva a nők szexuális erejére és társadalmi tudatosságára.

Az ókori szexualitás

Filozófiai nézetek is léteztek, amelyek szerint az intimitás nemcsak testi, hanem érzelmi elfogadást is jelent, míg római költők verseiben a szerelem és a vágy bonyolult érzelmi világát ismerhetjük meg. Összességében az ókori nők nemcsak passzív elszenvedői voltak a szexualitásnak, hanem aktív, érző és döntéseiket tudatosan alakító szereplői.