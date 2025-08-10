Ha megfogadjuk ezt a négy tanácsot, garantáltan jobb lesz a szexuális életünk!

Vanessa Marin szexterapeuta az Instagramon osztotta meg azt a négy tanácsot, amit saját házasságából és több ezer pár terápiája során tanult meg az elmúlt két évtizedben. Bár ő maga is szexuális szakértő, elmondása szerint éveken át tartott, míg férjével, Xanderrel kialakították azt a szexuális kommunikációt, ami kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapul - írja a NY POST.

A szexterapeuta tanácsai sokak életét változtatták meg. Fotó: Unsplash

A szexterapeuta tanácsai

1. Ne várd el, hogy mindig a férfi kezdeményezzen

Marin szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy mindig a férfinak kell kezdeményeznie az intimitást. A szexuális vágy nemtől független, így mindkét félnek megvan a joga (és lehetősége) jelezni, ha vágyik a másikra. A folyamatos elvárás, hogy a férfi indítson, frusztrációhoz és eltávolodáshoz vezethet.

2. Ne hibáztasd, ha nincs kedve a szexhez

Egy másik gyakori probléma, hogy ha valakinek épp nincs kedve a szexhez, a másik fél megsértődik vagy nyomást helyez rá. Marin szerint a szexuális nyomás és az elvárás tönkreteheti az intimitást. Ha a párod épp nincs hangulatban, azt tiszteletben kell tartani – máskülönben a szexhez negatív érzések társulnak.

3. Ne hallgass arról, mit szeretnél

A harmadik hiba, amit érdemes elkerülni: a vágyaink elhallgatása. A szexuális kommunikáció kulcsa az, hogy nyíltan, mégis empátiával beszéljünk arról, mi az, ami jólesik – és mi az, ami nem. Marin szerint a jó szex egyik alappillére az őszinte, de tiszteletteljes kommunikáció.

4. Ne vedd magadra a teljesítményzavarokat

Sok nő (és férfi) hajlamos magára venni, ha a partnere merevedési zavarral küzd. Pedig ez gyakran nem róla szól. Marin szerint ha valaki ilyenkor elkezd sírni, duzzogni vagy azt mondja, hogy „biztos már nem vonzódom hozzád”, azzal csak még nagyobb nyomást helyez a másikra. A merevedési zavar kezelése együttérzéssel és türelemmel kezdődik.