nemi erőszak

Sokkoló vallomás: Több alkalommal is bedrogozta, majd megerőszakolta a nőket

Drog, nemi erőszak, rejtett kamera és bántalmazás. Döbbenetes ügy rázta meg Londont: egy férfi éveken át követte el a szexuális bántalmazást nő ellen. A bíróságon beismerte a nemi erőszakot és más bűncselekményeket is.
nemi erőszak, bűncselekmény, bedrogozott, szexuális bántalmazás

A szexuális bántalmazás összesen hat nőt érintett, akik ellen összesen 24 alkalommal követett el nemi erőszakot egy férfi. Ezen rémségeket el is ismerte a tárgyalása során – írja a BBC.

szexuális bántalmazás, erőszak
Szexuális bántalmazás miatt állt a bíróság elé (Illusztráció) Fotó: RDNE Stock project/Pexels

Szexuális bántalmazás az Egyesült Királyságban történt

Egy 33 éves férfi, Chao Xu, az Egyesült Királyság bírósága előtt ismerte be, hogy éveken át 24 szexuális bűncselekményt követett el hat nő ellen. A vádirat szerint nőket bedrogozott, majd nemi erőszakot követett el ellenük.

A férfi eredetileg egyetlen erőszak ügyében állt bíróság elé, de a nyomozás újabb sértetteket azonosított. 

A vádlott beismerte többek között a nemi erőszakot, a szexuális zaklatást, a kukkolást és a tiltott felvételkészítést is.

Engedett az erőszakolónak, hogy megmentse barátja életét.

A rendőrség közlése szerint Xu otthonában és közterületeken rejtett kamerákat helyezett el, köztük munkahelyeken és a London Bridge metróállomáson is. 

Több száz, engedély nélkül készült intim felvételt foglaltak le tőle.

Az ügyészség szerint a bűncselekmények köre ennél szélesebb lehet, és újabb áldozatok jelentkezésére számítanak. A bíró hangsúlyozta: az elkövető hosszú börtönbüntetésre számíthat, mivel

komoly veszélyt jelent a nőkre.

 

 

