Sokkoló vallomás: Több alkalommal is bedrogozta, majd megerőszakolta a nőket

A szexuális bántalmazás összesen hat nőt érintett, akik ellen összesen 24 alkalommal követett el nemi erőszakot egy férfi. Ezen rémségeket el is ismerte a tárgyalása során – írja a BBC.
Egy 33 éves férfi, Chao Xu, az Egyesült Királyság bírósága előtt ismerte be, hogy éveken át 24 szexuális bűncselekményt követett el hat nő ellen. A vádirat szerint nőket bedrogozott, majd nemi erőszakot követett el ellenük.
A férfi eredetileg egyetlen erőszak ügyében állt bíróság elé, de a nyomozás újabb sértetteket azonosított.
A vádlott beismerte többek között a nemi erőszakot, a szexuális zaklatást, a kukkolást és a tiltott felvételkészítést is.
A rendőrség közlése szerint Xu otthonában és közterületeken rejtett kamerákat helyezett el, köztük munkahelyeken és a London Bridge metróállomáson is.
Több száz, engedély nélkül készült intim felvételt foglaltak le tőle.
Az ügyészség szerint a bűncselekmények köre ennél szélesebb lehet, és újabb áldozatok jelentkezésére számítanak. A bíró hangsúlyozta: az elkövető hosszú börtönbüntetésre számíthat, mivel
komoly veszélyt jelent a nőkre.