A világhírű sziámi ikerpár életet adott első gyermekének?

Abby és Brittany Henselt, a világhírű sziámi ikreket egy újszülött babával kapták lencsevégre – írja a DailyMail.
Bár a gólyahírt nem erősítették meg, a fotó felbukkanása után azonnal elkezdődtek a találgatások: az újszülött az ikrek gyermeke-e?
Az ikrek 1990-ben születtek, és bár a szülőket figyelmeztették az orvosok, hogy az újszülött ikerpár nem fogja megélni a másnapot, szüleik bíztak bennük, és küzdöttek gyermekeikért, akik már 35 évesek és hihetetlenül sikeresek.
A sziámi ikrek tanárként dolgoznak egy iskolában, mindketten tanári diplomával rendelkeznek, így felváltva látják el az oktatást. Az ikrek mindennapjairól számos reality készült, amelyben őszintén beszélnek arról, hogyan küzdik át magukat a mindennapokon.