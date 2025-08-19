A világhírű sziámi ikerpár életet adott első gyermekének?

Abby és Brittany Henselt, a világhírű sziámi ikreket egy újszülött babával kapták lencsevégre – írja a DailyMail.

Újszülött babával látták a népszerű sziámi ikreket

Fotó: Unsplash

A 35 éves minnesotai sziámi ikrek mindig is szeretett volna szülővé válni.

Bár a gólyahírt nem erősítették meg, a fotó felbukkanása után azonnal elkezdődtek a találgatások: az újszülött az ikrek gyermeke-e?

Conjoined Hensel twins spotted with newborn baby in tow months after news of Abby's 'secret' wedding broke https://t.co/RGCvIMBWTU — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 17, 2025

Az ikrek 1990-ben születtek, és bár a szülőket figyelmeztették az orvosok, hogy az újszülött ikerpár nem fogja megélni a másnapot, szüleik bíztak bennük, és küzdöttek gyermekeikért, akik már 35 évesek és hihetetlenül sikeresek.

A sziámi ikrek tanárként dolgoznak egy iskolában, mindketten tanári diplomával rendelkeznek, így felváltva látják el az oktatást. Az ikrek mindennapjairól számos reality készült, amelyben őszintén beszélnek arról, hogyan küzdik át magukat a mindennapokon.