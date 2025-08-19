Hírlevél

A világhírű sziámi ikerpár életet adott első gyermekének?

Megérkezett a gólya a Hensel házba? A híres sziámi ikreket egy újszülött kisbabával kapták lencsevégre, ami azonnal elindította a találgatásokat, hogy az ikrek belevágtak-e az oly régóta vágyott családalapításba.
Abby és Brittany Henselt, a világhírű sziámi ikreket egy újszülött babával kapták lencsevégre – írja a DailyMail. 

Újszülött babával látták a népszerű sziámi ikreket
Fotó: Unsplash

A 35 éves minnesotai sziámi ikrek mindig is szeretett volna szülővé válni. 

Bár a gólyahírt nem erősítették meg, a fotó felbukkanása után azonnal elkezdődtek a találgatások: az újszülött az ikrek gyermeke-e? 

Az ikrek 1990-ben születtek, és bár a szülőket figyelmeztették az orvosok, hogy az újszülött ikerpár nem fogja megélni a másnapot, szüleik bíztak bennük, és küzdöttek gyermekeikért, akik már 35 évesek és hihetetlenül sikeresek. 

A sziámi ikrek tanárként dolgoznak egy iskolában, mindketten tanári diplomával rendelkeznek, így felváltva látják el az oktatást. Az ikrek mindennapjairól számos reality készült, amelyben őszintén beszélnek arról, hogyan küzdik át magukat a mindennapokon.

 

