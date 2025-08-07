Megépülhet a világ leghosszabb függőhídja – ezt látni kell!

A Messinai-szoroson átívelő híd „a Nyugat legnagyobb infrastrukturális projektje lesz” – mondta Matteo Salvini közlekedési miniszter, miután egy stratégiai közberuházásokat felügyelő tárcaközi bizottság jóváhagyta a projektet. Giorgia Meloni miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a szicíliai híd „globális jelentőségű mérnöki szimbólum lesz”. Salvini olyan tanulmányokra hivatkozott, amelyek szerint a projekt évente 120 000 munkahelyet teremt, és felgyorsítja a gazdaságilag lemaradó Dél-Olaszország növekedését, mivel további milliárdos beruházásokat hajtanak végre az utakra és a hidat kísérő egyéb infrastrukturális projektekre. Az előkészítő munkálatok szeptember vége és október eleje között kezdődhetnek, miután a számvevőszék jóváhagyta a projektet, az építkezés pedig várhatóan jövőre indul. A bürokratikus késedelmek ellenére a híd várhatóan 2032-2033 között készül el – mondta Salvini.
A Messinai-híd közel 3,7 kilométer hosszú lenne, a függesztett fesztávolsága pedig elérné a 3,3 kilométert, 1277 méterrel meghaladva a jelenleg leghosszabb török Çanakkale hidat.
A hídon, amelynek mindkét oldalán három kocsisáv húzódna, és amelyet egy kétvágányú vasút szegélyezne, óránként 6000 autó és napi 200 vonat haladhatna át, így 10 percre csökkenne a menetidő a komp jelenlegi 100 percéről. A vonatok akár több órát is nyerhetnek az átszállások megszűnésével.
A projekt lendületet adhat Olaszország azon kötelezettségvállalásának, hogy a védelmi kiadásokat a NATO által kitűzött GDP 5%-ra emelje, mivel a kormány jelezte, hogy a hidat védelmi vonatkozásúnak minősítené, segítve azt az 1,5%-os biztonsági komponens teljesítésében. Olaszország azzal érvel, hogy a híd stratégiai folyosót képezne a csapatok gyors mozgásához és a felszerelések telepítéséhez a NATO déli szárnyai felé, „biztonságnövelő infrastruktúrának” minősítve azt.
Több mint 600 professzorból és kutatóból álló csoport írt alá egy levelet a nyár elején, amelyben ellenezték a katonai besorolást, megjegyezve, hogy egy ilyen lépéshez további vizsgálatokra lenne szükség annak megállapítására, hogy a híd ellenáll-e a katonai felhasználásnak. Az ellenzők azt is állítják, hogy a besorolás potenciálisan célponttá tenné a hidat.
Környezetvédelmi csoportok panaszt nyújtottak be az EU-hoz, aggodalmukat fejezve ki amiatt, hogy a projekt hatással lesz a vándormadarakra.
Az olasz elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a projekt továbbra is az összes nagyszabású olaszországi infrastrukturális projektre vonatkozó maffiaellenes jogszabályok hatálya alá tartozzon, attól tartva, hogy egy eseti megállapodás gyengítené az ellenőrzést. Salvini ígéretet tett arra, hogy a szervezett bűnözés távol tartása a projekttől. „Figyelnünk kell arra, hogy a teljes ellátási lánc áthatolhatatlan legyen a rosszindulatú szereplők számára” – mondta az AP-nek.
A projektet a Webuild által vezetett olasz konzorcium valósíthatja meg. A földrengésveszéllyel kapcsolatos aggodalmakra úgy reagáltak, hogy a függőhidak szerkezetileg kevésbé érzékenyek a földmozgásokra, példaként eltíve, hogy hasonló szerkezetű hidakat építettek már szeizmikusan aktív területeken, többek között Japánban, Törökországban és Kaliforniában is.
A többször módosított tervek szerint június végéig kellett volna megszületnie annak a bizottsági engedélynek, ami végül most adott zöld utat az építkezéshez.