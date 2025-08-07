Megépülhet a világ leghosszabb függőhídja – ezt látni kell!

A Messinai-szoroson átívelő híd „a Nyugat legnagyobb infrastrukturális projektje lesz” – mondta Matteo Salvini közlekedési miniszter, miután egy stratégiai közberuházásokat felügyelő tárcaközi bizottság jóváhagyta a projektet. Giorgia Meloni miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a szicíliai híd „globális jelentőségű mérnöki szimbólum lesz”. Salvini olyan tanulmányokra hivatkozott, amelyek szerint a projekt évente 120 000 munkahelyet teremt, és felgyorsítja a gazdaságilag lemaradó Dél-Olaszország növekedését, mivel további milliárdos beruházásokat hajtanak végre az utakra és a hidat kísérő egyéb infrastrukturális projektekre. Az előkészítő munkálatok szeptember vége és október eleje között kezdődhetnek, miután a számvevőszék jóváhagyta a projektet, az építkezés pedig várhatóan jövőre indul. A bürokratikus késedelmek ellenére a híd várhatóan 2032-2033 között készül el – mondta Salvini.

Szicília-híd

Fotó: Webuild Image Library

Szicília a világ tetején

A Messinai-híd közel 3,7 kilométer hosszú lenne, a függesztett fesztávolsága pedig elérné a 3,3 kilométert, 1277 méterrel meghaladva a jelenleg leghosszabb török Çanakkale hidat.

A hídon, amelynek mindkét oldalán három kocsisáv húzódna, és amelyet egy kétvágányú vasút szegélyezne, óránként 6000 autó és napi 200 vonat haladhatna át, így 10 percre csökkenne a menetidő a komp jelenlegi 100 percéről. A vonatok akár több órát is nyerhetnek az átszállások megszűnésével.

A projekt lendületet adhat Olaszország azon kötelezettségvállalásának, hogy a védelmi kiadásokat a NATO által kitűzött GDP 5%-ra emelje, mivel a kormány jelezte, hogy a hidat védelmi vonatkozásúnak minősítené, segítve azt az 1,5%-os biztonsági komponens teljesítésében. Olaszország azzal érvel, hogy a híd stratégiai folyosót képezne a csapatok gyors mozgásához és a felszerelések telepítéséhez a NATO déli szárnyai felé, „biztonságnövelő infrastruktúrának” minősítve azt.

Aggodalmak

Több mint 600 professzorból és kutatóból álló csoport írt alá egy levelet a nyár elején, amelyben ellenezték a katonai besorolást, megjegyezve, hogy egy ilyen lépéshez további vizsgálatokra lenne szükség annak megállapítására, hogy a híd ellenáll-e a katonai felhasználásnak. Az ellenzők azt is állítják, hogy a besorolás potenciálisan célponttá tenné a hidat.