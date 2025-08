Szijjártó Péter: A világon a leglátványosabb sportinfrastruktúra-fejlesztés idén a Hungaroring

Szijjártó Péter Stefano Domenicalival, a Formula-1 Group vezérigazgatójával tárgyalt Mogyoródon, ami után arról beszélt, hogy az, ami a versenypályán történt az elmúlt 12-13 hónapban, lenyűgözi a teljes Forma-1-es világot, a menedzsmentet, a jogtulajdonosokat és a csapatokat is".

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szijjártó Péter elégedett

Abszolút a megelégedettség hangján beszélnek, nem véletlen, hogy több más verseny promóterei is itt vannak a mai napon, és szívják a fogukat, mert látják, hogy mit kellene megtenniük majd nekik a világ különböző helyszínein

– utalt arra Szijjártó Péter, hogy a felújítás ellenére egyetlen futam sem maradt el Mogyoródon.

A jövőbeli Forma-1-es fejlesztések példájaként hivatkoznak a sorozat vezetői mindarra, ami itt történt a Hungaroringen. Joggal lehetünk mindenre büszkék, mert úgy lett minden high-tech, hogy közben magyar is maradt, és méltó ahhoz a 40 éves tradícióhoz, amely a Hungaroring, illetve a magyar futam nevéhez kötődik, a második azon futamok sorában, amelyek megszakítás nélkül a program része

- mondta a külügyminiszter. A tárcavezető kitért arra is, hogy a beruházásoknak köszönhetően, illetve a politikai elkötelezettséget is érezvén a Forma-1 vezetői "teljes természetességgel gondolkoznak a 2032-t követő időszakról úgy, hogy a magyar futam akkor is a versenynaptár része lesz".

Mi is így gondolkodunk erről, technikai kérdéseket kell nyilván tisztázni, de nyilvánvalóan nem azért hajtottuk végre ezeket a valóban látványos és világraszóló fejlesztéseket, hogy 2032-vel befejezzük, úgyhogy szerintem ez a találkozó is világossá tette: egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy a világon a leglátványosabb sportinfrastruktúra-fejlesztés az idei esztendőben a Hungaroring

- mondta a külügyi tárca vezetője. Kiemelte, a pilóták és a szurkolók is hangsúlyozták: elképesztő, hogy mindez tíz hónap alatt létrejöhetett és nem maradt el egyetlen nagydíj sem.

Egyrészt bebizonyítottuk azt, hogy egy év leforgása alatt lehet valami teljesen újat építeni, lehet egy óriási beruházást végrehajtani. Ez azért is nagyon fontos, mert innentől kezdve a hitetlenkedés, vagy a ráérünk még stratégia, vagy az, hogy nem lehet így megcsinálni, ezek az érvek már nem érvényesek. Tehát látszik, hogyha van politikai akarat, hogyha van megfelelő szakértelem, akkor még óriási, hihetetlennek tűnő beruházásokat is hihetetlennek tűnően rövid idő alatt meg lehet csinálni

- fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a futamnak egy hétvége alatt nagyjából 25-30 milliárd forintnyi hatása van a GDP-re.

Az idelátogatók, az itt vásárolt szolgáltatások, az ország-PR mind hozzátesznek a gazdasági teljesítményhez. Én bele sem tudok gondolni, hogy mennyi pénzt kéne arra költenünk, hogy annyi felületet vegyünk magunknak a világ különböző médiumaiban, amit most megkapunk ezzel a versennyel. Azt gondolom, hogy a 25-30 milliárd forintos GDP-hatáson túl a közvetett hatásokat igazából már nagyon nehéz számszerűsíteni. Egy dolog biztos, Magyarország jól jár a Forma-1-gyel

- mondta a külügyminiszter.