Sziklaugrás szaltóval: a bátor csajszi letarolta a netet – videó

Nemcsak a cicás videóké a világ! Most egy tengerbe ugró lány sziklaugrás szaltója robbantotta fel a netet. Nézni is adrenalinbomba.
A YouTube már sok bizarr vagy zseniális tartalomnak adott otthont, de néha még így is meg tud lepni. Most egy videó ragadta meg a figyelmet, amelyben egy csaj hatalmas magasságból szaltózik a tengerbe.
Nem csak a látvány döbbenetes, de a mozdulat pontossága és a levegőben töltött idő is elképesztő.
A sziklaugrás mindig is lenyűgöző sport volt, de ha ezt egy ennyire vagány csaj adja elő egy szinte tökéletes szaltóval, akkor az már egy teljesen más szint.
A szerkesztőségünkben is megállt az élet pár percre, amikor elindult a videó. Mert nemcsak az ugrás volt technikailag bravúros, hanem az egész jelenet atmoszférája is magával ragadó volt.
A tenger mélysége és a bámulatos magasság, mindez egy kopár sziklán indul és egy ugrással végződik az ismeretlenbe.
Nehéz eldönteni, mi volt hangosabb: a becsapódás a vízbe, vagy a kollektív "wow", ami kiszakadt a nézőkből. Egy dolog biztos: van szufla a csajban.