Sziklaugrás szaltóval: a bátor csajszi letarolta a netet – videó

Nemcsak a cicás videóké a világ! Most egy tengerbe ugró lány sziklaugrás szaltója robbantotta fel a netet. Nézni is adrenalinbomba.

Brutális szaltóval készül a sziklaugrás végrehajtására (Forrás:YouTube)

Sziklaugrás szaltóval

A YouTube már sok bizarr vagy zseniális tartalomnak adott otthont, de néha még így is meg tud lepni. Most egy videó ragadta meg a figyelmet, amelyben egy csaj hatalmas magasságból szaltózik a tengerbe.

Nem csak a látvány döbbenetes, de a mozdulat pontossága és a levegőben töltött idő is elképesztő.

A sziklaugrás mindig is lenyűgöző sport volt, de ha ezt egy ennyire vagány csaj adja elő egy szinte tökéletes szaltóval, akkor az már egy teljesen más szint.

A tenger, a lány és a bátorság a levegőben

A szerkesztőségünkben is megállt az élet pár percre, amikor elindult a videó. Mert nemcsak az ugrás volt technikailag bravúros, hanem az egész jelenet atmoszférája is magával ragadó volt.

A tenger mélysége és a bámulatos magasság, mindez egy kopár sziklán indul és egy ugrással végződik az ismeretlenbe.

Nehéz eldönteni, mi volt hangosabb: a becsapódás a vízbe, vagy a kollektív "wow", ami kiszakadt a nézőkből. Egy dolog biztos: van szufla a csajban.